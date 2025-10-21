Se supo quién es el reemplazo de Pablo Lezcano en MasterChef Celebrity: "Se fue la cumbia y entra el rock"

El cantante de cumbia sorprendió a compañeros y televidentes al anunciar su salida, tras contar que tenía compromisos laborales que le hacían imposible continuar.

Telefe dio inicio a la nueva edición de MasterChef Celebrity , el reality de cocina que ya tuvo una eliminación y un abandono, y que este lunes presentó al participante que ingresó como reemplazo.

Con la conducción de Wanda Nara y los famosos cocineros como jurados, el reality llegó para reemplazar a La Voz Argentina , y este domingo tuvo su esperada gala de eliminación que marcó la salida de Jorge “Roña” Castro , mientras que Pablo Lescano decidió abandonar.

El cantante de cumbia sorprendió a compañeros y televidentes al anunciar su salida, tras contar que tenía compromisos laborales que le hacían imposible continuar.

La incertidumbre se había apoderado del reality este lunes por conocerse al reemplazante: se trata de Walas, el cantante de Massacre . El ingreso del artista generó una mezcla de curiosidad y entusiasmo entre los concursantes.

Con su look característico, de campera de peluche y pelo largo y rojo, el líder de Massacre irrumpió en la cocina con una frase que marcó su debut: “Se fue la cumbia y entra el rock. Yo soy del rock alternativo, del pop y vengo a darles contracultura” . “Es una lástima que se nos fue Pablito ayer. Le tengo un gran respeto. Pero ahora les voy a dar rock, que también es parte de nuestra cultura”, agregó, en tono amistoso, dejando en claro que su presencia traería un aire distinto al estudio.

Walas MasterChef Walas se sumó al reality de cocina.

El músico reconoció que llega a la competencia de cocina como un aprendiz: “Una de las cosas que quiero es cocinar bien, y no me sale. Soy bastante amateur, cocino algo para amigos, en las fiestas y hago asados. Pero no sé demasiado”, confesó ante Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, quienes lo recibieron con cordialidad y humor. De inmediato, el cantante demostró que su estilo no se limita a los escenarios. Con su voz grave y un discurso lleno de ironía, bromeó sobre su debut en la cocina televisiva: “Me asusta el jurado, les tengo mucha reverencia. Martitegui me parece tan glacial, tan distante”, dijo.

“Quiero aprender de ustedes, maestros”, les dijo a los jurados antes de ocupar su estación y comenzar su primera preparación frente a las cámaras.

En su primera presentación, el músico realizó un quiche lorraine, plato típico de la cocina francesa. Su preparación consistió en una masa salada rellena de jamón crudo, queso, huevo, leche y láminas de ananá para darle un toque agridulce. Betular fue el primer en darle la devolución: “La masa está perfectamente ejecutada”, comenzó. “No se bajó en los bordes, no está cruda, y la verdad que está muy bien, muy sabrosa, muy rica. Para mí se pasó un poquito de cocción el relleno, capaz que con más cantidad, se hubiera llegado a todo perfecto, pero muy buen trabajo”.

Finalmente, al momento de anunciar quiénes habían sido los mejores cocineros de la noche —y que, por lo tanto, quedaban a salvo de la gala del jueves—, el cantante fue el primero en subir al balcón, acompañado por Susana Roccasalvo, Evangelina Anderson y el influencer Ian Lucas.

Quién es Walas, el nuevo participante de MasterChef

Guillermo Cristian Cidade, conocido artísticamente como Walas, nació el 23 de julio de 1966 en el barrio de Almagro, Buenos Aires. Es hijo de José Vicente Cidade, un músico misionero, y Nancy Preuss, y creció entre Parque Centenario, Congreso y Olivos. Además, su tío es el reconocido cantautor Ramón Ayala, lo que señala una raíz musical en su entorno familiar.

Walas desde pequeño anduvo en skate y exhibió su personalidad creativa, y en 1986, junto a compañeros del secundario del colegio Mariano Moreno, fundaron Massacre Palestina, banda pionera del skate rock y el punk alternativo en Argentina, que luego se renombró simplemente como Massacre.

Tras ser por más de 20 años una de las bandas referentes del under, su llegada al mainstream se dio a partir del álbum "El mamut" (2007). Massacre publicó 15 álbumes entre los de estudios, grabaciones en vivo, EP's y recopilatorios, compartió escenarios con figuras internacionales y su estilo mezcla influencias del punk, el grunge, el hardcore y el rock alternativo, además de letras introspectivas y una puesta en escena teatral con tintes satíricos y humoristicos.