Javier Milei compartió una foto con Fátima Florez y terminó con los rumores de separación

"Me parece que la relación con Fátima Florez no existe más. Yo conozco otro personaje que está rondando en el palacio presidencial y me parece que le ganó a Fátima. No me preguntes quién es porque no lo voy a decir", dijo el periodista en una entrevista con Radio Metro.

Aunque dijo que no daría más información al respecto, Gelblung luego agregó: "Es una rubia, que antes de ser Presidente me pidió que le haga gancho. ‘Haceme gancho por favor, vos que tenés banca’, me dijo", reveló.

Por otro lado cuestionó: "No sé si fue amor o una necesidad de marketing, qué querés que te diga…".

El periodista dio estas declaraciones luego de entrevistar al Presidente, quien se negó a responder preguntas personales.