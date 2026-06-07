El mandatario nacional reposteó un mensaje con críticas a la libertad de prensa. Por su parte, Mauricio Macri, Axel Kicillof y Victoria Villarruel emitieron sus reconocimientos.

Javier Milei volvió a apuntar contra los periodistas mientras dirigentes de todos los espacios saludaron a la prensa.

Dirigentes de todo el arco político reconocieron este domingo a los trabajadores de prensa por el Día del Periodista y destacaron el rol de la libertad de expresión. En este contexto, el presidente Javier Milei salió criticar a través de las redes.

Si bien el Presidente no publicó su recurrente " No odiamos lo suficiente a los periodistas", retuiteó una reflexión de Agustín Etchebarne , director general de la Fundación Libertad y Progreso.

En el mensaje reflejado por Milei, se cuestiona que en el diario La Nación "Alejandro Borensztein trata, como es habitual, al Presidente de boludo" , y destaca: "Hoy se insulta al Presidente en los principales diarios del país. Y no pasa nada. Eso, precisamente, es libertad de prensa".

Por fuera de ese tuit del jefe de Estado, el resto de los ministros evitaron hablar del Día del Periodista . La posición oficial coincide con un contexto de creciente tensión y un clima de hostigamiento hacia la prensa que denunciaron ADEPA y la Academia Nacional de Periodismo en las últimas horas.

En contraste con la postura del Poder Ejecutivo, el ex presidente Mauricio Macri envió un fuerte mensaje de respaldo a la prensa a través de su cuenta en la red social X.

“El respeto por la libertad de expresión y de prensa son los pilares quizás más importantes de la democracia. Feliz día para los periodistas y mi deseo de que siempre puedan hacer su trabajo seguros y en libertad”, manifestó el líder del PRO.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/2063651312739234234&partner=&hide_thread=false El respeto por la libertad de expresión y de prensa son los pilares quizás más importantes de la democracia. Feliz día para los periodistas y mi deseo de que siempre puedan hacer su trabajo seguros y en libertad. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 7, 2026

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel también recurrió a las redes para extender su saludo, aunque con matices propios. “Quiero saludar especialmente a quienes viven esta profesión como un servicio y no como una herramienta de operaciones, extorsión o propaganda”, señaló, al tiempo que remarcó que “la Argentina necesita un periodismo que investigue, que pregunte, que incomode cuando haga falta”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2063649076000764080&partner=&hide_thread=false En el Día del Periodista quiero saludar especialmente a quienes viven esta profesión como un servicio y no como una herramienta de operaciones, extorsión o propaganda.



La Argentina necesita un periodismo que investigue, que pregunte, que incomode cuando haga falta. No… pic.twitter.com/sYf0uxqoRS — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 7, 2026

En la oposición, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, saludó a quienes "cumplen con la enorme tarea de informar con responsabilidad al pueblo y mantienen su compromiso con la verdad”, definiendo a la actividad como un pilar democrático.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2063591077513232400&partner=&hide_thread=false Feliz día a los periodistas que cumplen con la enorme tarea de informar con responsabilidad al pueblo y mantienen su compromiso con la verdad.



En nuestra Provincia esa tarea se respeta y la consideramos un pilar en la construcción democrática. pic.twitter.com/YBt44D10Jr — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 7, 2026

En tanto, el dirigente radical Mario Negri advirtió que “la libertad de expresión no se negocia: se ejerce”, y felicitó a quienes hacen "las preguntas que otros prefieren evitar". También se sumó a las salutaciones el exembajador Diego Guelar, quien recordó a Mariano Moreno y defendió la diversidad de voces.

El último informe de la organización FOPEA reportó un récord de 278 ataques contra periodistas durante el último año, de los cuales 119 fueron atribuidos de manera directa al actual Presidente de la Nación