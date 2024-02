Javier Milei: hijos con Fátima Flórez, el rol de su hermana Karina, y la pelea con Lali Espósito

Entre sus declaraciones más íntimas, Milei fue consultado sobre la posibilidad de tener hijos con Fátima Flórez. "No lo hemos hablado", confesó. La pareja aún no cumple un año y más allá de sus apasionadas muestras de amor en público se mantienen viviendo en casas separadas, dado que de momento no parece estar en los planes que la humorista se traslade a la quinta presidencial de Olivos.