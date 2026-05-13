Impresionante: en Rosario un hombre cayó de un cuarto piso sobre el capot de un patrullero + Agregar ámbito en









El impresionante hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Dorrego y Tucumán. La Justicia investiga los motivos por los que el hombre se arrojo de dicha altura.

La Justicia investiga los motivos detrás de la caída del hombre.

Un impresionante hecho tuvo lugar en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, cuando un hombre cayó desde un balcón ubicado en el cuarto piso de un edificio. El afectado logró salvarse luego de aterrizar sobre el capot de un patrullero de la Policía santafesina, ubicado en la intersección de las calles Dorrego y Tucumnán.

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Por el momento, se desconocen los motivos por los que el accidentado cayó desde el balcón. La escena rápidamente se volvió viral en las redes sociales, luego de que vecinos de la zona capturaran el momento en sus teléfonos celulares.

Los detalles de la impresionante caída en Rosario En detalle, los testigos primero creyeron que la situación reflejaba un intento de robo, ya que el hombre se encontraba intentando descender desde el balcón de un cuarto piso del edificio. Sin embargo, los presentes lograron identificar que se trataba de un vecino de la unidad 4° C. El hecho tuvo lugar pasado el mediodía, alrededor de las 14:30 .

Caída Rosario Así fue la caída del hombre en Rosario.

Sobre las razones detrás de la caída, fuentes policiales confirmaron que la persona herida - según los testimonios que se pudieron recolectar (incluido el de la pareja) tiene actualmente una grave "problemática de consumo de estupefacientes" y las primeras hipótesis de los investigadores apuntan a que esto sea el motivo por el que la persona cayó desde la altura.

El caso quedó en manos de la fiscal Mariana Prunotto, perteneciente a la Unidad de Siniestros Viales y Homicidios Culposos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Rosario. El operativo Minutos después del hecho, personal de emergencia —entre ellos efectivos motorizados y una ambulancia del SIES— llegó rápidamente al lugar para asistir al hombre, que fue encontrado consciente sobre la vereda y con múltiples heridas. Tras una primera atención, fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde permanecía internado en observación. La caída, desde una altura superior a los 15 metros correspondiente aproximadamente a un cuarto piso, generó conmoción entre los vecinos de la zona. “Pensamos que el colectivo había chocado cuando nos asomamos por el balcón y no: enseguida vimos que había una persona en el piso”, relató una mujer que presenció la escena. Según trascendió, el patrullero que aparece en el lugar había arribado previamente por una denuncia vinculada a un posible caso de violencia de género y ya se encontraba estacionado cuando ocurrió el episodio. Las imágenes registradas del momento descartan, en principio, tanto una agresión directa como una tentativa de suicidio. De acuerdo con la secuencia audiovisual, el hombre intentaba volver a ingresar al balcón, pero no logró sostenerse con los brazos y terminó cayendo al vacío. Durante la caída impactó contra otro balcón antes de llegar al suelo, en una situación que pudo haber terminado en una tragedia aún mayor.

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