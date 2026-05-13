Mate, vino y asado: qué reveló la caída del consumo de los símbolos argentinos en el inicio de 2026

Los productos retrocedieron en el mercado interno durante los primeros meses. Los aumentos llevan a algunos cambios de hábito a la hora de consumir.

El mate, el vino y el asado funcionan desde hace décadas como una síntesis cultural de la vida cotidiana argentina. Son ritual, costumbre, encuentro y también termómetro económico . Por eso, los datos del primer trimestre de 2026 dejaron una señal llamativa, con dos de esos tres consumos emblemáticos retrocedieron en el mercado interno .

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La yerba mate y la carne vacuna mostraron caídas interanuales, mientras que el vino logró sostenerse con una leve recuperación.

Detrás de esos números aparecen cambios en los hábitos de consumo , una presión creciente sobre los ingresos y un escenario donde incluso los productos más ligados a la identidad nacional empiezan a resentirse.

Las salidas de yerba mate elaborada destinadas al mercado interno alcanzaron 64.970.974 kilogramos entre enero y marzo de 2026, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) .

La cifra implicó una baja de 2,1% respecto al mismo período del año anterior, cuando las salidas habían llegado a 66.376.744 kilogramos.

El dato resulta relevante porque el indicador contempla los despachos desde los molinos hacia supermercados, hipermercados, mayoristas y centros de distribución, por lo que funciona como una referencia cercana al comportamiento real del producto en góndola.

Aunque la caída no resultó abrupta, sí reflejó un retroceso sobre uno de los consumos más extendidos del país. El mate atraviesa clases sociales, regiones y generaciones.

Sin embargo, ni siquiera esa masividad alcanzó para sostener el impacto y el volumen de ventas del año pasado.

Más cosecha pero menos consumo

Paradójicamente, mientras las ventas internas retrocedieron, la cosecha creció con fuerza. Entre enero y marzo se procesaron 80.847.651 kilogramos de hoja verde, frente a los 65.018.623 kilogramos registrados en igual período de 2025.

El aumento productivo mostró que el problema no estuvo en la oferta, sino en la demanda. En otras palabras, hubo más yerba disponible, pero el mercado absorbió menos volumen.

Ese comportamiento expuso una dinámica cada vez más visible en distintos sectores del consumo masivo. Incluso productos considerados “inamovibles” comenzaron a enfrentarse a compradores más selectivos, más cuidadosos y obligados a reorganizar prioridades.

El vino fue el único que evitó la caída

A diferencia de la yerba y la carne, el vino logró cerrar el trimestre con números positivos. Las ventas acumuladas entre enero y marzo llegaron a 166.781.500 litros, según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

El crecimiento fue moderado, de apenas 1,5% respecto al mismo período de 2025, pero alcanzó para diferenciarse del resto.

BOTELLAS DE VINO El vino evitó la caída del consumo. Archivo

El impulso principal apareció en marzo, cuando las ventas treparon a 60,3 millones de litros, con un incremento de 8,4% interanual. Ese desempeño permitió compensar un arranque más débil en enero y febrero.

La composición del consumo también dejó señales sobre el bolsillo. El vino sin mención varietal concentró el 72,9% del volumen comercializado y mostró una suba de 5,8% interanual.

Los varietales, en cambio, retrocedieron 10%, lo que marcó una tendencia hacia opciones más económicas.

Algo similar ocurrió con los envases. La botella representó el 60,3% del total despachado y creció apenas 1,1%, mientras que el tetra brik avanzó 4,8%. La damajuana cayó 27,9% y el bag in box retrocedió 42,2%.

Los datos mostraron un consumo más racionalizado y orientado a sostener el hábito reduciendo costos. Aun así, el vino conservó un pequeño alivio estadístico. El consumo per cápita pasó de 1,09 litros en febrero a 1,30 litros en marzo.

El asado fue el consumo que más cayó

La caída más fuerte se produjo en la carne vacuna. El consumo aparente en el mercado interno fue de 512.826 toneladas res con hueso durante el primer trimestre de 2026.

La cifra representó un derrumbe de 10% frente a las 569.491 toneladas registradas en igual período de 2025. En términos absolutos, fueron 56.665 toneladas menos destinadas al consumo local.

El dato surgió de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) y reflejó una combinación de factores productivos, climáticos y económicos.

Menos hacienda y más exportaciones

La producción total de carne vacuna llegó a 700.185 toneladas res con hueso, un volumen 5,1% inferior al del año anterior.

Al mismo tiempo, las exportaciones crecieron 11,4%, lo que redujo todavía más la disponibilidad para el mercado interno.

El trasfondo estuvo en la menor oferta de hacienda para faena. Durante el trimestre se faenaron 2,973 millones de cabezas en 349 establecimientos, una caída de 7,6% respecto al mismo período de 2025.

asado fuego parrilla El consumo de asado fue el que más cayó.

Según explicó Ciccra, las sequías registradas entre 2022 y 2024, sumadas a las inundaciones de 2025, provocaron ventas anticipadas de animales y una reducción del stock de madres.

Ese proceso derivó en una menor disponibilidad de hacienda y en una fuerte suba del precio del animal en pie, que entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 alcanzó el nivel más alto de los últimos quince años.

La carne encabezó los aumentos de precios

El incremento del precio en pie impactó directamente sobre las góndolas y carnicerías. El rubro “carnes y derivados” fue el más dinámico dentro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo: avanzó 6,9% mensual y 55,1% interanual.

Algunos cortes registraron subas todavía más pronunciadas. El kilo de asado aumentó 68,9% respecto a marzo de 2025, la paleta subió 66,5%, el cuadril 64,7% y la carne picada común 63,2%.

En paralelo, el promedio móvil de los últimos doce meses del consumo per cápita cayó a 47,3 kilogramos anuales, un valor 3,7% menor al de marzo del año pasado.

Tres escenarios distintos

Los números del primer trimestre dejaron una postal económica y cultural al mismo tiempo. La yerba mate mostró una caída moderada, aunque significativa por tratarse de uno de los consumos más extendidos del país.

El vino logró sostenerse gracias a segmentos más accesibles y a un buen marzo. El asado, en cambio, reflejó con crudeza el impacto combinado entre menor producción, exportaciones en alza y precios disparados.

Detrás de cada dato aparece algo más profundo que una estadística sectorial. El mate, el vino y el asado no son productos cualquiera dentro de la Argentina, funcionan como rituales sociales y símbolos de pertenencia colectiva.

Por eso, cuando dos de esos tres pilares retroceden al mismo tiempo, el movimiento excede al mercado: habla también de una transformación en la vida cotidiana de millones de personas.