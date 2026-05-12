El caso Adorni erosiona la imagen de Javier Milei y aseguran que su efecto se asemeja a la foto de Olivos

La causa por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete impacta de lleno en la percepción de la ciudadanía sobre la posición "anti casta" del mandatario.

El exvocero, en la mira de la Justicia y de la sociedad.

La causa por enriquecimiento ilícito que enfrenta Manuel Adorni en la Justicia es comparable con la foto de Olivos durante la pandemia, según un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSCA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que advierte sobre el impacto del escándalo judicial del jefe de Gabinete sobre la imagen del Gobierno de Javier Milei . El vocero resiste en el puesto, blindado por el Presidente y su hermana, Karina Milei.

El informe difundido en las últimas horas se realizó en base a encuestas a 4.711 habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y arroja un conocimiento masivo sobre el tema: el 97% de los consultados afirman haber escuchado o leído sobre el caso.

El 66,5% considera que detrás de las denuncias hay hecho "reales y graves" de corrupción. Mientras que una porción minoritaria coincide con la visión que transmite el jefe de Estado y su vocero respecto a que se trata de una operación política que tiene por fin afectar la imagen de la administración nacional y el rumbo económico.

La imagen del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos rompió el contrato electoral del Frente de Todos.

El análisis traza un analogía entre el caso Adorni y la foto de Olivos, la imagen que se tomó el expresidente Alberto Fernández junto a su ahora expareja, Fabiola Yañez, en el marco de un festejo de cumpleaños en la Residencia Presidencial durante la cuarentena por el Covid-19. El estudio asegura que ambos casos comparten la capacidad de erosionar la legitimidad gubernamental : afectan dimensiones morales que hasta el momento no estaban puestas en duda y ponen en primer plan la contradicción entre el discurso y la conducta.

La amplia visibilidad que, de acuerdo al estudio, tiene el caso Adorni, muestra un nivel de penetración incluso en núcleos libertarios: 8 de cada 10 personas consultadas afirmó que el episodio afecta directamente la promesa de combatir a la "casta" y la corrupción en las que se embaderó Milei.

Al medir el impacto sobre el Gobierno nacional, el informe revela que el 79,9% considera que el caso Adorni afecta "mucho" o "algo" el principal argumento moral con el que Milei llegó al poder: ser una figura "anti casta" y "anti corrupción".

Los efectos políticos de la causa Adorni

Para un 70,3% de los encuestados, no hay duda: el jefe de Gabinete es "totalmente culpable" de los hechos que se le imputan, entre ellos, enriquecimiento ilícito a raíz del aumento patrimonial no declarado, los recurrentes viajes a destinos exóticos del exterior y el registro de pagos en negro para refaccionar su casa de Indio Cuá.

En ese sentido, el 62,5% cree que la imagen del Gobierno empeoró a raíz de la fuerte escalada de la causa en la Justicia. Mientras que una porción mayor considera que el hecho perjudica políticamente los planes de la gestión Milei.

El caso Adorni hizo estallar la interna en el Gabinete nacional, pero también erosionó los lazos con las fuerzas opositoras dialoguistas, que se preparan para disputar el poder al oficialismo de cara a las elecciones del 2027. Entre ellas se encuentran el PRO de Mauricio Macri, que a través de un comunicado le marcó la cancha al Gobierno en términos de institucionalidad y republicanismo.

Por último, el informe de la UBA también puso la mira en el rol del Poder Judicial. El 71,8% de los consultados asegura que el funcionamiento de la Justicia favorece los casos de corrupción, en vez de combatir la impunidad. Para el 81,2%, la solución es imponer penas más severas y efectivas.

javier-y-karina-milei La imagen del presidente Javier Milei cae en las encuestas al calor de los hechos de corrupción. A las causas por $LIBRA y ANDIS que afectan al libertario y a su hermana, se le suman las denuncias contra Manuel Adorni, persona de extrema confianza del binomio.

Cae la aprobación del Gobierno y se erosiona el pacto anticasta: qué dicen las encuestas

Los datos son del último relevamiento nacional de Zentrix Consultora, que mostró que el deterioro de la imagen de La Libertad Avanza no es el único dato adverso. El dato más sensible del estudio es que dos de cada tres consultados consideran que el Gobierno terminó pareciéndose a aquello que prometía combatir.

La imagen del presidente Javier Milei cae en las encuestas al calor de los hechos de corrupción. A las causas por $LIBRA y ANDIS que afectan al libertario y a su hermana, se le suman las denuncias contra Manuel Adorni, persona de extrema confianza del binomio.

La aprobación de gestión se ubica en 33,1%, mientras la imagen presidencial también profundiza su retroceso: 35,2% positiva contra 59,3% negativa, con un diferencial adverso de 24 puntos. Hace apenas dos meses el escenario era mucho menos desfavorable.

Uno de los factores que explican ese deterioro es la percepción sobre corrupción. El 57,3% cree que hay corrupción generalizada en la gestión, y el 66,6% considera que el Gobierno no está comprometido con prevenirla, mostró el informe de Zentrix.

Una encuesta reveló que el 61,5% de los consultados votaría a un dirigente opositor si hoy fueran las elecciones, en un momento de tensión para el Gobierno en lo económico y dirigencial. El dato refleja una clara ventaja frente al oficialismo y un cambio significativo en el humor social de cara al escenario político.

Según el estudio de CEOP Latam, ese porcentaje surge de la suma entre quienes afirman que “seguro votarían a la oposición” (51,8%) y quienes consideran que “es probable que voten a algún opositor” (9,7%) . En contraste, el oficialismo reúne un 31,9% entre voto seguro y probable.

Asimismo, un estudio de Opina Argentina reveló que la aprobación del Presidente cayó 6 puntos porcentuales a nivel nacional y alcanzó el 35%, el nivel más bajo desde el inicio de su gestión. En paralelo, la imagen negativa trepó al 63%, con un aumento de 5 puntos respecto al mes anterior.