Lilita Carrió cuestionó a Manuel Adorni y apuntó contra el Gobierno: "Un funcionario tiene que probar que las acusaciones son mentira"

El jefe de Gabinete está acusado de presunto enriquecimiento ilícito. La dirigente de la Coalición Cívica también criticó la situación económica del país.

La fundadora y principal referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió , analizó el escenario político y económico actual y se refirió a la causa que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quien enfrenta acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito . En ese contexto, la dirigente lanzó fuertes críticas hacia el oficialismo y cuestionó la concepción del poder que, según ella, sostiene el presidente Javier Milei .

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“La concepción que Milei tiene del poder es que vos podés obtener dinero legítimo de cualquier forma y por cualquier medio, aunque no sea de un modo legal ”, manifestó Lilita.

Durante una entrevista televisiva, Carrió recordó una denuncia que enfrentó durante los años del kirchnerismo y utilizó ese antecedente para marcar diferencias con la situación actual.

“Durante el kirchnerismo, cuando a mí me acusaron por enriquecimiento , luego de vender un departamento, yo presenté toda la información de una operación que fue en blanco”, relató.

Luego, remarcó cuál debería ser, a su criterio, la conducta de cualquier funcionario público frente a sospechas judiciales: “Como funcionario tenés la obligación de vindicarte, es decir, demostrarle a la sociedad que lo que están diciendo es falso”.

Críticas al funcionamiento político del Gobierno

Consultada sobre el posible impacto político del caso Adorni en el Gobierno nacional, la exdiputada respondió con dureza y sostuvo que actualmente no existe una verdadera dinámica política dentro del oficialismo. “Es que acá no hay política”, afirmó.

Más adelante, profundizó su análisis y cuestionó la falta de debate y construcción colectiva dentro de la gestión libertaria. “Lo que yo entiendo por política, es decir, el diálogo con el otro, la ilustración, la argumentación... acá no hay nada de eso“, sostuvo.

El periodista Diego Sehinkman le señaló entonces que, pese a esas críticas, el Gobierno consiguió aprobar distintas leyes durante los últimos meses.

Sin embargo, Carrió minimizó ese argumento y respondió: “Siempre que hay legitimidad, hay manos que se levantan. Pero no hay verdadera argumentación”.

Para reforzar su postura, la dirigente tomó como ejemplo el debate en torno a la Ley de Glaciares y aseguró que el tratamiento de ese tema reflejó la lógica actual del sistema político.

“Con eso quedó claro que acá hay vía libre. A la sociedad actual no le importa si La Pampa va a tener agua en los próximos 20 años”, subrayó.

El análisis económico y el temor de la clase media

Carrió también se refirió a la situación económica y al impacto social del modelo impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

Según planteó, existe un pequeño sector de la sociedad que se vio beneficiado por las políticas oficiales, mientras que una gran parte de la clase media atraviesa una situación de fuerte fragilidad económica.

“En la sociedad argentina hay una clase que disfruta y que con este Gobierno gana, que no creo que llegue al 12%. Y hay otra clase que está arañando permanecer en la clase media: esos son los que no quieren que nada cambie”, señaló.

Luego agregó: “Porque como están prendidas de un pincel, no quieren que nada cambie. Por eso le van a tolerar todo a Milei. Pero no es por la cuestión kuka (sic) o no kuka. Es porque ellos están al borde de caerse en una clase media baja o pobre".

La exlegisladora también advirtió sobre el crecimiento de la economía informal y sostuvo que el fenómeno alcanzó niveles inéditos. “Cada vez veo un gran crecimiento de lo que está por fuera del Estado”, afirmó.

Elisa Carrió.jpg Carrió también cuestionó el plan económico de Milei. Archivo

Para ejemplificar esa situación, relató una experiencia personal vinculada a los medios de pago electrónicos: “El otro día quise pagar un café con mi tarjeta de débito, pero me dijeron, ‘no, solamente con Mercado Pago’. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucha gente que ni siquiera tiene una cuenta bancaria y no paga impuestos“.

En ese sentido, profundizó: “La economía informal está creciendo a un nivel que yo nunca vi antes”.

Además, vinculó ese escenario con la caída de la recaudación tributaria y la crisis del empleo formal. “Cuando ves que el 60% de la población llamada clase media no quiere el débito de un banco es una cuestión muy importante. Porque eso explica la baja recaudación”, sostuvo.

El impacto de la reforma laboral

Por último, Carrió puso en duda que una eventual reforma laboral impulsara nuevas contrataciones dentro del sector privado.

“Cuando yo le pregunto a las Pymes si con la reforma laboral van a contratar más empleados, todos me dicen no. Porque ya mantener un comercio hace insostenible a todo el rubro”, explicó.

Finalmente, concluyó que el Gobierno enfrenta una contradicción estructural vinculada a la presión impositiva y la informalidad económica.

“El Gobierno está encerrado, porque tiene que bajar impuestos, pero si los baja, no es que la gente va a volver a lo formal", cerró.