Javier Milei: "La negación por parte de la UBA a ser auditada es un gran escándalo"

"¿Está claro que la negación por parte de la UBA a ser auditada es un gran escándalo? En definitiva movilizaron recursos de todo tipo para montar las marchas y usaron a los estudiantes en todo el país (con mentiras) para que no tuvieran que dar cuentas de sus gastos. Pensalo...", publicó el jefe de Estado en su cuenta de la red social X.

"Luego de que las autoridades de la Universidad de Buenos Aires no respondieran a las notificaciones enviadas por sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y el aviso al correo electrónico oficial del rectorado, se decidió entregar la notificación en un documento físico, para evitar más dilaciones", expresó la SIGEN a través de un comunicado. La UBA fue auditada regularmente hasta 2013 por SIGEN.

En 2022, un dictamen del entonces Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, había impedido a la Sindicatura auditar las universidades nacionales, situación que se revirtió el 15 de octubre último, con un dictamen firmado por el actual Procurador, Rodolfo Barra, que vuelve a otorgar a la SIGEN la capacidad de auditar las universidades. La UBA ya anunció que llevará el caso a la Justicia porque entiende que la auditoría de la SIGEN, que depende del Poder Ejecutivo, es una intromisión a su autonomía. En cambio, pide que se mantengan las auditorias de la AGN, que depende del Poder Legislativo.

La UBA respondió

El rector de la UBA Ricardo Gelpi aseguró que "se ha desfinanciado todo", a la vez que indicó que la entidad educativa "está haciendo un esfuerzo enorme". "Se ha desfinanciado y eso es obvio, la UBA está haciendo un esfuerzo enorme, como también pasa con el Conicet que es una institución con la que estamos íntimamente ligados", expresó Gelpi, a la vez que dijo: "El que hace investigación también es docente".

Respecto a las auditorías, reiteró que la UBA no se niega a ellas. "De hecho. Está Universidad ha decidido proponer una consulta externa", aseveró.

Por su lado, el secretario de Hacienda de la Universidad de Buenos Aires, Matías Ruiz, señaló: "Los informes le llegan mensualmente al Ministerio de Capital Humano al máximo nivel de detalle de gastos establecidos". Además, Ruiz dijo: "La SIGEN no aporta transparencia porque hay informes que la universidad presenta que no son publicados. La Universidad informa todas las auditorías y está en la página web porque son públicas. No es nuestra palabra, sino que es algo que pueden ver todas y que tiene el Poder Ejecutivo. La UBA rinde el 100% de los fondos, está todo detallado".