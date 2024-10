Universidades: la SIGEN notificó a la UBA el inicio de las auditorías, en medio del conflicto con el gobierno de Javier Milei

El organismo llevó una carta a mesa de entradas, luego de que la casa de estudios no respondiera mensajes anteriores. El rector Ricardo Gelpi insiste en que no se niegan a las auditorías: "Queremos que sean más siempre dentro del marco de las leyes".

"Luego de que las autoridades de la Universidad de Buenos Aires no respondieran a las notificaciones enviadas por sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y el aviso al correo electrónico oficial del rectorado, se decidió entregar la notificación en un documento físico, para evitar más dilaciones", expresó la SIGEN a través de un comunicado. La UBA fue auditada regularmente hasta 2013 por SIGEN.

Respecto a las auditorías, reiteró que la UBA no se niega a ellas. "De hecho. Está Universidad ha decidido proponer una consulta externa", aseveró.

Por su lado, el secretario de Hacienda de la Universidad de Buenos Aires, Matías Ruiz, señaló: "Los informes le llegan mensualmente al Ministerio de Capital Humano al máximo nivel de detalle de gastos establecidos". Además, Ruiz dijo: "La SIGEN no aporta transparencia porque hay informes que la universidad presenta que no son publicados. La Universidad informa todas las auditorías y está en la página web porque son públicas. No es nuestra palabra, sino que es algo que pueden ver todas y que tiene el Poder Ejecutivo. La UBA rinde el 100% de los fondos, está todo detallado".