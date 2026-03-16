Javier Milei pidió que vuelquen los dólares al mercado, cargó contra los "idiotas ambientalistas" y las "regulaciones cavernícolas" + Seguir en









El Presidente sostuvo que el país atraviesa una “gran oportunidad” y reafirmó su objetivo de convertir a la Argentina en “el país más libre del mundo”. También cuestionó las regulaciones ambientales y llamó a liberar el uso de divisas.

Javier Milei disertó en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Presidencia

El presidente Javier Milei aseguró que la Argentina atraviesa una “gran oportunidad” económica y reafirmó su intención de transformar al país en “el más libre del mundo”. En ese marco, defendió el proceso de desregulación impulsado por su gobierno y volvió a plantear la necesidad de profundizar la apertura económica para atraer inversiones y acelerar el crecimiento.

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Durante sus declaraciones en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el mandatario también insistió en que los argentinos vuelquen los dólares al mercado para dinamizar la economía. "Pueden sacar los dólares del colchón volcarlos en el sector financieros y que eso genere rentabilidad", pidió.

Según planteó, la liberalización de la actividad económica y la eliminación de trabas regulatorias permitirán que el país aproveche su potencial productivo y consolide un esquema basado en el libre funcionamiento de los mercados.

JAVIER MILEI KARINA MILEI Y MANUEL ADORNI Javier Milei viajó a Córdoba junto a Karina Milei y Manuel Adorni. Presidencia Qué dijo Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba En su discurso, el jefe de Estado volvió a cuestionar las regulaciones ambientales y cargó contra lo que denominó “idiotas ambientalistas”, a quienes responsabilizó por impulsar restricciones que, a su juicio, frenan el desarrollo económico. En la misma línea, calificó de “regulaciones cavernícolas” a las normas que, según sostuvo, obstaculizan inversiones y limitan la explotación de recursos.

El mandatario también reiteró que el objetivo de su administración es consolidar un sistema económico centrado en la libertad individual, la propiedad privada y la competencia de mercado, principios que forman parte del ideario liberal que defiende desde hace años.

En ese contexto, Milei insistió en que el país atraviesa una etapa decisiva y sostuvo que, si se profundizan las reformas, la Argentina podría aprovechar una ventana histórica para cambiar su estructura económica y convertirse en una referencia internacional en materia de libertad económica. Respaldo a Manuel Adorni El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en lo que fue una muestra de respaldo al funcionario tras la polémica por el viaje de su esposa en la comitiva oficial a Nueva York. También renovó sus críticas al kirchnerismo al afirmar que “están dispuestos a romper todo y a hacer cualquier tipo de barbaridad con tal de verlos mal a ustedes porque ellos no están en el poder”. También destacó la medida del levantamiento del cepo cambiario. “Me hubiera resultado mucho más fácil mantenerlo, me hubiera sido mucho más fácil el tránsito del 2025 si me cagaba literalmente en la libertad de ustedes. Pero dijimos que era injusto e inmoral, y abrimos el cepo”, aseveró.