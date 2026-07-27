Conflicto diplomático con Brasil: Diego Santilli minimizó el ataque de Javier Milei a Lula da Silva

Diego Santilli respaldó los ataques de Javier Milei contra Luiz Inacio Lula da Silva a quien calificó de "ladrón" y "basura socialista". El exabrupto desató un conflicto diplomático con el principal socio comercial del país que incluyó el llamado en consulta de su embajador de Brasil en la Argentina .

Sin embargo, y lejos de aplacar el incidente, el domingo por la noche, el jefe de Gabinete le solicitó al gobierno de Brasil "que no se rasguen las vestiduras". En la misma linea argumental del Presidente, Santilli insistió en que asesores de Lula da Silva "vinieron acá a hacer campaña, dijeron barbaridades del Presidente y pudieron hacer los recorridos que quisieron hacer" , en referencia a la campaña del 2023 cuando La Libertad Avanza enfrentó al peronismo de Sergio Massa en balotaje.

"Nos estamos olvidando de las barbaridades que decían, decían que se iban a vender órganos. No nos olvidemos de las barbaridades que decían del Presidente cuando era candidato" , agregó anoche el jefe de Gabinete durante una entrevista con el canal de noticias LN+. "El Presidente siempre dice que hay un sector del mundo que quiere tener oprimidos a los ciudadanos, y lo que el Presidente plantea es la libertad, el desarrollo y el crecimiento. Hay un gigante dormido que se está despertando, que es Argentina", aseguró.

En relación a las consecuencias que el conflicto diplomático pueda tener a nivel comercial, Santilli minimizó el impacto en la actividad económica al destacar que "Argentina tiene una historia de relaciones, de tradición económica entre empresas del sector privado que se sigue desarrollando a todo motor".

Pese a las declaraciones del jefe de Gabinete, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil ya convocó a consultas al embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, luego del exabrupto del presidente Javier Milei durante la convención nacional del Partido Liberal (PL) realizada este sábado en San Pablo. El diplomático viajará a su país en las próximas horas para mantener reuniones con autoridades del Planalto.

El exabrupto de Javier Milei

En ese acto, Milei advirtió a los gritos que "Brasil todavía no vivió las consecuencias nefastas de este modelo, pero puede vivirlas si no vota a Flávio Bolsonaro para librarse de la basura socialista...", y sostuvo que "los socialistas siempre son y serán ladrones". "No se dejen robar el futuro a manos de socialistas ladrones, su estrategia es la misma en todas partes: destruir las cuentas públicas para ganar elecciones", insistió el libertario y, en referencia a Lula, agregó: "Había un vecino que se metía en la política de Argentina para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda".

Ayer vimos, con vergüenza ajena, al presidente Milei ofender e insultar al gobierno de Brasil, a su presidente y a todo un país. Desde la provincia de Buenos Aires sostenemos que la Argentina respeta a las naciones hermanas y apuesta a la integración regional.



Hoy me comuniqué… pic.twitter.com/NAdKb2zOBM — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 26, 2026

Las declaraciones de Milei generaron el repudio de todo el arco político del peronismo. Axel Kicillof condenó el ataque a Lula y reveló que se comunció con el canciller de Brasil para pedir disculpas por el exabrupto en nombre de la provincia de Buenos Aires. "Ayer vimos, con vergüenza ajena, al presidente Milei ofender e insultar al gobierno de Brasil, a su presidente y a todo un país. Desde la provincia de Buenos Aires sostenemos que la Argentina respeta a las naciones hermanas y apuesta a la integración regional. Hoy me comuniqué con Mauro Vieira, el canciller de Brasil, en nombre del @BonaerensePJ, para transmitirle que Milei no representa el sentir del pueblo argentino. Brasil es nuestro principal socio comercial. Con estas provocaciones, Milei pone en riesgo inversiones, exportaciones, miles de puestos de trabajo y los intereses de la Argentina, todo para sostener a un candidato por pedido de Trump. La relación con Brasil merece responsabilidad, no provocaciones".

Con el eje en el impacto para el trabajo argentino, también dirigentes de todo el pais del Frente Renovador expresaron que los agravios al Presidente de Brasil son perjudiciales para la economía del país. En un momento en que el Gobierno nacional profundiza el desmantelamiento del entramado productivo y la destrucción de empleo formal, el massismo advirtió el costo económico concreto que terminarán pagando las PyMEs, las exportaciones y los trabajadores argentinos.

Respaldo del FR a Lula da Silva

En este sentido, desde la Cámara de Diputados de la Nación, Sabrina Selva señaló que detrás del vínculo bilateral "hay miles de PyMEs, empleos e industrias argentinas que dependen de nuestro principal socio comercial" y reclamó la necesidad de "recuperar el diálogo, el respeto y la sensatez". El diputado Diego Giuliano y presidente del FR sostuvo que "un Presidente viaja para defender los intereses de la Argentina, no para hacer campaña ni agraviar al mandatario de nuestro principal socio comercial", y advirtió que "cada pelea diplomática de Milei la terminan pagando nuestra industria, nuestras exportaciones y nuestros trabajadores". La diputada Cecilia Moreau calificó como "inaceptables" los agravios del mandatario argentino contra Lula y recordó que "jamás en la historia un presidente argentino viajó a otro país para insultar públicamente a su mandatario".

El diputado provincial Alexis Guerrera y ex Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, en la misma sintonía, destacó que Brasil es el "principal socio comercial" de la Argentina y sentenció: "Cada agravio de Milei no lastima a Lula, lastima a la industria, al comercio y a los trabajadores argentinos que dependen de esa relación bilateral". A su vez, Guerrera denunció que se necesita "un Jefe de Estado que esté a la altura de lo que la historia entre ambos países marca y requiere".