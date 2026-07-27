El Washington Post destacó la mejora de las perspectivas económicas durante la gestión de Javier Milei

El diario estadounidense volvió a destacar la evolución de la economía argentina y puso el foco en la mejora de la percepción de los mercados y en las recientes revisiones favorables de las calificadoras de riesgo.

El diario estadounidense The Washington Post volvió a poner el foco en la evolución de la economía argentina y destacó la mejora en las perspectivas del país, en un contexto marcado por las recientes decisiones de las principales calificadoras de riesgo .

En un editorial, el medio señaló que el proceso de reformas orientadas al libre mercado impulsado por el Gobierno de Javier Milei continúa generando señales positivas entre los inversores. En ese sentido, remarcó que Moody’s elevó esta semana la calificación de los bonos soberanos argentinos en dólares y modificó su perspectiva de estable a positiva.

La decisión de Moody’s se sumó a las mejoras otorgadas previamente por Fitch, en mayo, y S&P Global, en junio. De esta manera, Argentina acumuló tres revisiones favorables de su calificación crediticia en menos de tres meses.

El Washington Post interpretó estos movimientos como una señal de una mejora en las expectativas sobre la economía argentina y sostuvo que el interés de los inversores comenzó a reflejar el cambio en las perspectivas financieras del país.

El análisis del diario estadounidense se conoció en medio de los esfuerzos del Gobierno por consolidar el equilibrio fiscal y profundizar su programa de reformas económicas, mientras busca fortalecer la confianza de los mercados y avanzar en la normalización del acceso al financiamiento internacional

Milei recibe a Georgieva y retoma su agenda internacional con foco en la región

El presidente Javier Milei recibirá este lunes en Casa Rosada a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en una reunión prevista para las 14. Luego, ambos participarán de un gabinete ampliado, en una jornada que el Gobierno buscará utilizar para exhibir el respaldo del organismo al programa económico y reforzar el vínculo de cara al cumplimiento de las metas acordadas.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

La actividad con Georgieva se dará en un momento en que la economía volvió a ocupar un lugar central en la agenda oficial, con la mirada puesta en 2027. La visita de la titular del FMI también estará atravesada por los desafíos financieros que enfrenta la Argentina, mientras el organismo continúa acompañando el programa de reformas y monitorea su evolución.

En paralelo, Milei retomará su agenda internacional con un viaje a Perú previsto para este martes, donde participará de la asunción de Keiko Fujimori. El Gobierno también prepara actividades en Ecuador y Colombia, con el objetivo de profundizar los vínculos con gobiernos y dirigentes de derecha de la región. La gira se desarrollará, además, en medio de la creciente tensión diplomática con Brasil tras las críticas del Presidente a Luiz Inácio Lula da Silva.