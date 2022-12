Milei defendió la fuga de capitales: "Los argentinos fugan el dinero porque son estafados"

javier milei 2022.jpg

Milei justificó la fuga de capitales argentinos al exterior

En diálogo con Radio Continental, Javier Milei expresó su rechazo al acuerdo que este lunes Argentina y Estados Unidos sellarán. La medida se lleva adelante con el fin de lograr la cooperación y acceder a información, de manera automática, sobre datos de cuentas bancarias y de inversión financiera de argentinos no declaradas en el país del norte.

“No estoy de acuerdo con ningún mecanismo de persecución a los pagadores de impuestos”, sostuvo el diputado nacional de Libertad Avanza. “Es un mecanismo más para avanzar sobre los derechos de propiedad”, agregó.

No solamente manifestó su rotundo rechazo a la medida del Gobierno, impulsada por el ministro Sergio Massa, sino que además justificó la fuga de capitales, en el marco de lo que Milei estima como “persecución” a los contribuyentes.

“os argentinos no fugan el dinero por delincuentes, fugan el dinero porque son estafados por los políticos”, aseguró Javier Milei, respecto a la medida, que se oficializará este lunes al mediodía, con el anuncio de Sergio Massa.

Massa firmó el intercambio de información financiera con Estados Unidos

El ministro de Economía, Sergio Massa, firmó este lunes con el gobierno de los Estados Unidos, el acuerdo de intercambio de información que le permitirá acceder de manera automática a los datos de cuentas bancarias y de inversión financiera de argentinos no declaradas en el país del norte.

El cruce de información no tendrá umbral (en algún momento se especuló con que sería para las cuentas a partir de u$s 50.000 y abarcará tanto a personas físicas como jurídicas, según precisaron fuentes oficiales a Ámbito. La decisión no requiere aprobación parlamentaria, no será tratada ni por el Congreso nacional ni por el estadounidense.