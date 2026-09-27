Femicidio de Agostina Vega: hallaron en el celular de Claudio Barrelier una foto de la adolescente maniatada antes del crimen

La imagen fue recuperada de uno de los teléfonos del principal acusado. El análisis de los dispositivos también derivó en otra causa por material de abuso sexual infantil.

Claudio Barrelier es el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega y enfrentará un juicio por el crimen.

Los investigadores del femicidio de Agostina Vega encontraron en uno de los celulares de Claudio Barrelier una fotografía de la adolescente maniatada sobre una cama antes del crimen , un elemento que fue incorporado a la causa que encabeza el fiscal Raúl Garzón y que permitirá reconstruir los momentos previos al asesinato.

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La imagen apareció durante las pericias realizadas sobre dos teléfonos pertenecientes al principal acusado por el femicidio de la adolescente de 14 años. La Justicia considera que el material recuperado resulta relevante para determinar qué ocurrió antes del crimen y analizar las conductas atribuidas a Barrelier.

Los investigadores también encontraron en los dispositivos contactos anteriores entre Barrelier y Agostina, además de distintas fotografías de la adolescente . Según la investigación, esos elementos refuerzan la hipótesis de una obsesión del acusado hacia la víctima.

El análisis de los teléfonos abrió además una nueva causa contra el exbarra de Instituto , independiente del expediente por el femicidio. Las pericias detectaron más de 300 búsquedas de contenido sexual y material relacionado con menores.

Una fotografía recuperada de uno de sus celulares muestra a la adolescente maniatada antes del asesinato.

A partir de esos hallazgos, Barrelier fue imputado por “tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y/o representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales” .

Esta acusación tramita de manera separada de la investigación por el asesinato de Agostina y el acusado deberá declarar por la nueva imputación el próximo martes.

Mientras tanto, la causa por el femicidio avanza hacia el juicio. Barrelier no se opuso a la elevación del expediente y deberá sentarse en el banquillo como principal acusado por la muerte de la adolescente.

La Justicia investiga los contactos que Barrelier mantuvo con Agostina durante las semanas anteriores al crimen.

Cómo comenzó el vínculo entre Agostina Vega y Barrelier

La investigación determinó que el contacto entre ambos había comenzado semanas antes del crimen. El 22 de abril, Agostina publicó en Instagram una fotografía junto a Barrelier en la que agradecía la confianza que tenían y expresaba que lo quería “como a un papá”.

Según reconstruyeron los investigadores, Barrelier realizó una captura de aquella publicación y posteriormente comenzó a escribirle mensajes privados. Los intercambios y otros archivos recuperados ahora forman parte del material analizado por la Justicia.

La acusación sostiene que Agostina ingresó a una habitación durante la noche del 23 de mayo y fue atacada en ese lugar. La autopsia estableció posteriormente que la adolescente murió por asfixia por estrangulamiento manual.

El cuerpo de la víctima fue encontrado el 30 de mayo en un descampado de Ampliación Ferreyra, una semana después de la fecha en la que, según la investigación, ocurrió el crimen.

Las actuaciones continúan con el análisis del material extraído de los dispositivos electrónicos de Barrelier, mientras avanzan tanto el expediente principal por el femicidio como la nueva causa surgida a partir de las pericias.