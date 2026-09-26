Por qué 2026 es el año para viajar a Japón: tipo de cambio y precios en mínimos históricos

La debilidad del yen permite que quienes llegan con dólares encuentren alojamiento, comida y transporte a tarifas excelentes.

Japón es uno de los destinos más buscados por quienes planean un viaje en 2026.

A la hora de planificar un viaje , uno de los destinos que más fanáticos tiene es Japón , aunque también tiene fama de ser caro . Entre hoteles, comidas, transporte y atracciones, se pueden generar dudas al momento de empezar a sacar las cuentas para armar un presupuesto acorde.

De todas formas, la fuerte caída del yen frente al dólar durante 2026 benefició a los turistas extranjeros. Una estimación para 15 días indica que el presupuesto total es de u$s1.250 , incluyendo alojamiento, comidas, transporte y algunas actividades, pero sin contar los pasajes aéreos.

Uno de los grandes atractivos para viajar a este destino es el valor del yen frente al dólar . Durante 2026, la moneda japonesa atravesó una gran caída que llegó a ser considerada la más pronunciada en aproximadamente cuatro décadas.

La debilidad del yen mejora el poder de compra de los turistas que llegan con dólares.

Para quienes llegan con dólares, esta diferencia cambiaria permite conseguir más yenes por la misma cantidad de dinero y abaratar varios de los gastos del viaje. Esto se siente mucho en alojamiento, gastronomía y transporte. De todas formas, el tipo de cambio puede moverse, así que los valores pueden variar al momento de viajar.

El cálculo de referencia para una estadía de 15 días es de u$s1.250 por persona , sin incluir el vuelo internacional. El valor final puede cambiar según el tipo de alojamiento, la temporada y los gastos de cada viajero. Para hospedarse, se pueden encontrar alternativas por u$s31,19 por noche y por persona en ciudades como Tokio, Kioto y Osaka.

En comida se estiman unos u$s32 por día, tanto para comprar alimentos en los tradicionales konbini como para comer en restaurantes. Como referencia, un plato de ramen en Ichiran puede costar unos u$s7,80 y actualmente se encuentra por 1.180 yenes en varias sucursales de Tokio.

El transporte también es uno de los gastos a considerar, ya que un viaje en metro puede costar u$s1,87, pero el trayecto de ida y vuelta en Shinkansen entre Tokio y Osaka puede alcanzar los u$s218. El tren bala permite conectar algunas de las principales ciudades del país sin tener que sumar vuelos internos al recorrido.

Tokyo Disney Resort es más accesible que otros parques de la compañía. Magnific

Boletos y atracciones: el atractivo de precios bajos en Tokyo Disney Resort

Dentro de las actividades, una entrada a Disney en Tokio puede costar u$s59,26. Los tickets parten de unos 8.400 yenes, aunque el precio cambia según la fecha elegida. El complejo Tokyo Disney Resort está conformado por Tokyo Disneyland y Tokyo DisneySea y suele aparecer entre los parques de Disney con las entradas más económicas del mundo.

Esta gran ventaja te permite sumar una visita a alguno de sus parques dentro de un recorrido por Tokio, pero sin tener que llegar a los valores que pueden encontrarse en otros complejos de la compañía, como por ejemplo en Orlando o Los Angeles.

Tokio, Kioto y Osaka permiten combinar grandes ciudades, gastronomía y distintos tipos de hospedaje. Pexels

Mitos y realidades sobre el costo de vida y el turismo en el país asiático

Viajar a Japón no exige un presupuesto tan alto como muchos imaginan. El país ofrece alternativas económicas para dormir, comer y trasladarse, aunque el gasto final depende de las decisiones de cada turista. Los konbini te ayudan a resolver las comidas por poco dinero.

La estimación de u$s1.250 para 15 días es una gran referencia, pero hay que tener en cuenta que no es un precio fijo. El presupuesto puede cambiar según el hospedaje, la cantidad de traslados, las comidas y las actividades elegidas. En 2026, la debilidad del yen frente al dólar permite que la moneda estadounidense tenga mayor poder de compra durante el viaje.