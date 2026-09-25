Karina Milei "súper star": gesto con Victoria Villarruel, apertura de FIT y veto a Luis "Toto" Caputo

Karina Milei ingresa en una fase ecuménica y está más hiperactiva que nunca. Mientras Javier Milei viaja y se enfoca en la macroeconomía, la hermana del Presidente ejerce el poder y administra la política local. Esta semana habló con los medios de manera espontánea a la salida del Episcopado y prepara un gesto de distensión en la interna libertaria: enviarle a Victoria Villarruel una invitación formal para asistir a la presentación del papa León XIV en el Palacio Libertad .

Este sábado, la secretaria general de Presidencia estará presente en la apertura oficial de la Feria Internacional de Turismo (FIT) en La Rural, un evento que en 2025 había encabezado su hermano. Karina coincidirá allí con Daniel Scioli, Secretario de Turismo, quien tiene previsto asistir los cuatro días que se extenderá la actividad. En septiembre, ya había visitado la feria Hotelga 2026 también en el predio de La Rural donde recorrió diferentes stands y conversó con empresarios y representantes del sector hotelero y gastronómico.

Esta semana, la jefa de La Libertad Avanza resolvió quedarse en el país y no acompañar a su hermano a su viaje número 18 a Estados Unidos, para ponerse al frente de la política doméstica. El martes tuvo que mediar entre Diego Santilli y Patricia Bullrich luego del cortocircuito público entre ambos por el recorte a las partidas para discapacidad en el Presupuesto 2027 . Pero también se dedica a supervisar los encuentros del jefe de Gabinete con gobernadores aliados para garantizar acuerdos que le permitan a La Libertad Avanza aprobar la agenda legislativa del oficialismo en el Congreso. En especial en medio de la desconfianza mutua que existe con Bullrich, jefa del bloque de senadores nacionales de LLA.

Este miércoles, en Diputados, y con Luis "Toto" Caputo de viaje junto a su hermano, Karina le volteó al Ministro de Economía el capítulo 6 del Presupuesto 2027 donde se aplicaba el ajuste al sector de la discapacidad. A través de Martín Menem , su longa manu en la Cámara de Diputados, habilitó la firma de un dictamen con bloques dialoguistas en un plenario de comisiones para reponer el nomenclador universal, el arancel unificado y la pensión no contributiva por invalidez para evitar que el Presidente se tuviera que exponer al veto de una eventual prórroga de la emergencia en discapacidad justo antes de la llegada de León XIV.

Karina comanda en el bloque de diputados nacionales a través de Menem, su armador nacional en LLA de cara a las elecciones 2027. Tanto que la semana pasada también encabezó un encuentro en el local partidario de San Telmo donde se cantó y arengó por la reelección de Javier Milei . Este miércoles por la noche fue el turno de los senadores nacionales. En un restaurante de sushi del barrio porteño de Villa Urquiza se repasó la agenda legislativa pero, en especial, hubo un enfático pedido a cada uno de los legisladores de salir a defender la gestión y la reelección de Milei en sus provincias.

Al cierre de la reunión de bloque: el resumen contundente es que trabajaremos por la reelección de @JMilei junto a @mediceneljefe y @SPareja_ en PBA pic.twitter.com/ART1zGwFFI — Miriam Niveyro (@MiriamNiveyro) September 15, 2026

Interna en La Libertad Avanza

La convivencia en el bloque de senadores nacionales es delicada. Karina le tiene intervenida la bancada a Bullrich a través de un grupo de WhatsApp donde imparte orden de manera directa por encima de la ex ministra de Seguridad. "En el Senado mando yo", es el mensaje que Bullrich deja trascender a través de su mesa chica frente a cada nueva incursión de la secretaria general de la presidencial. La cena del miércoles fue una nueva muestra de esa desconfianza cruzada y de que Karina no quiere dejar librados los acuerdos en el Senado al libre albedrío de Bullrich. Para eso puso a trabajar a Santilli en una frenética ronda de negociaciones con los gobernadores que ya incluyo la visita a Casa Rosada de Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zadreo (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), entre otros.

El martes, Karina sorprendió a la salida de la reunión con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y de Córdoba en la sede del Episcopado, al habilitar un intercambio de declaraciones espontáneas con la prensa. "El Papa es para todos los argentinos. Fíjense que nos hemos juntado todas las fuerzas, hemos llegado a una muy buena relación, así que me parece algo muy productivo", enfatizó la jefa del oficialismo. Una muestra de espíritu ecuménico, tal vez influído por la proximidad de la llegada del Santa Padre, que exhibió una nueva faceta de la hermana presidencial.

Vayan y anuncien: continuamos preparando la visita del Papa León XIV a la Argentina.



Hoy, junto a Karina Milei, monseñor Marcelo Colombo, monseñor Jorge García Cuerva y los ministros de Seguridad de Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Provincia de Córdoba, nos… pic.twitter.com/8OSuoCf8eg — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) September 22, 2026

Por eso, tras dejar sistemáticamente excluida a Victoria Villarruel de cuanto acto institucional organiza el Gobierno, esta vez Karina tendría previsto perdonar los pecados de la vicepresidenta y ofrecer la otra mejilla. El sacramento de la reconciliación se expresaría a través de la invitación formal que la secretaría general de la Presidencia, encargada de organizar los preparativos para la visita de León XIV, cursaría a la titular del Senado para que participe del encuentro del Sumo Pontífice con la sociedad civil en el Palacio Libertad, el próximo 8 de noviembre a las 18:30.

Victoria Villarruel y el Papa

A ese evento serán invitados los 23 gobernadores, el jefe de gobierno porteño, los integrantes de la Corte Suprema y la totalidad de los diputados y senadores nacionales. A pesar de que Karina venía excluyendo a Villarruel de las invitaciones a otras ceremonia religiosas como los Tedeum del 25 de mayo y 9 de julio en la Catedral Metropolitana, esta vez en medio de la presión del Episcopado para que no se genere ningún roce político en medio de la llegada del Papa, la Casa Rosada estaría dispuesta a incluir a la Vicepresidenta.

En agosto, Victoria Villarruel participó en la Catedral Metropolitana de la misa de Acción de Gracias y bienvenida al Nuncio Apostólico, Monseñor Michael Banach. Y ya había recibido en su despacho a integrantes del Episcopado con quienes coincidió en el rechazo a proyectos del Poder Ejecutivo como la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años y la ley de extranjerización de tierras, entre otros.