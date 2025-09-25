Jorge Macri se reunió con el alcalde de Río de Janeiro y empresarios para tejer acuerdos sobre proyectos urbanísticos

El jefe de Gobierno porteño mantuvo un encuentro con su par de la ciudad brasileña, Eduardo Paes. Luego participó de la cumbre Río Construção Summit 2025.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri , llegó este jueves a la ciudad brasileña de Río de Janeiro donde se reunió con el alcalde Eduardo Paes con el objetivo de profundizar los lazos de cooperación en diversas materias. Además, mantuvo encuentros con empresarios locales, visitó un evento sobre construcción urbana y recorrió el Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) .

La invitación oficial fue cursada por la administración de Río de Janeiro a sus pares porteños y refleja el interés brasileño. Según consideraron desde CABA, la visita permite "profundizar la cooperación con la capital argentina, que busca consolidarse como un socio confiable y pragmático para la región" . Además marca un paso clave para posicionar a la Ciudad como líder regional, impulsando una agenda compartida con Río.

A su llegada a la ciudad brasileña, Macri fue recibido por el Prefeito Paes. Mantuvieron un encuentro en el que se abordaron los desafíos comunes en desarrollo urbano, turismo e innovación. Desde GCBA destacaron la coincidencia entre ambos mandatarios respecto a "la importancia de avanzar en proyectos conjuntos y consolidar a Río de Janeiro y Buenos Aires como motores de integración en la región".

“Río y Buenos Aires comparten historia, desafíos y oportunidades", señaló Macri tras la reunión y afirmó que l a visita "reafirma nuestra vocación de trabajar juntos para que nuestras ciudades sean cada vez más atractivas, innovadoras y competitivas en la región”.

El viaje a Río de Janeiro busca fortalecer y ampliar los lazos de cooperación y consolidar los vínculos institucionales y técnicos en materia de innovación urbana, sustentabilidad y desarrollo económico. Con reuniones bilaterales y recorridas por convenciones, el alcalde apunta a impulsar proyectos conjuntos y posicionar a ambas ciudades como referentes en la agenda urbana latinoamericana.

jorge macri en el rio construcao summit

Jorge Macri participó del Río Construção Summit 2025

En ese marco, Macri participó del Río Construção Summit 2025, en el panel “Desafíos y Soluciones Urbanas para las Grandes Metrópolis”, donde se abordaron estrategias de innovación, resiliencia y desarrollo urbano junto a Paes, Sebastião Melo (Prefeito de Porto Alegre) y Manola Zabalza Aldama (Secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México).

Allí, el jefe de Gobierno de la Ciudad dio detalles de la "experiencia porteña" en términos urbanísticos y destacó la importancia de potenciar el rol del sector privado en vivienda, desarrollo y regeneración urbana. Además se resaltó la importancia de un modelo de reglas claras, incentivos y participación privada para generar valor social y económico.

Macri aprovechó la visita para recorrer el Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), un centro integrado de gestión urbana y resiliencia que funciona de manera continua y monitorea en tiempo real todo lo que ocurre en la ciudad, brindando respuesta rápida a los impactos de sucesos como lluvias intensas, deslizamientos, accidentes y eventos de gran magnitud.

Dar respuesta rápida y eficiente ante situaciones de emergencia pública y mejorar la capacidad de reacción ante eventos climáticos extremos es calificado como "prioritario" para el Gobierno de la Ciudad, que cuenta con el Centro Único de Coordinación y Control (CUCC), pionero en América Latina.

jorge macri centro de operaciones rio

Río de Janeiro es considerado como un "nodo estratégico" para la agenda climática. Como segunda economía de Brasil y anfitriona de los principales foros climáticos internacionales, es un espacio privilegiado para proyectar la visión porteña sobre transición verde, acción climática y economía del conocimiento, destacaron desde GCBA.

"Este viaje de Jorge Macri a Río de Janeiro y San Pablo es importante. Con los prefeitos Eduardo Paes y Ricardo Nunes se ratificó una agenda común en materia de seguridad e innovación, ejes centrales para nuestras ciudades. Estos contactos reafirman la vocación de liderazgo que tiene nuestra Ciudad en la región y es muestra de la decisión de seguir trabajando junto con nuestros socios de Brasil", señaló el Secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo.

En noviembre, ambas ciudades serán escenarios de eventos internacionales clave: Río de Janeiro albergará la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40, mientras que Buenos Aires será sede de la XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI). Estos encuentros ofrecen una plataforma para fortalecer la cooperación y el liderazgo de ambas ciudades en la región.