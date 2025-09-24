Ciudad: Jorge Macri inauguró la nueva Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Fernández

En el marco del plan de fortalecimiento del sistema público de salud, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , a cargo de Jorge Macri , culminó la etapa de renovación completa de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Fernández, en el barrio de Palermo. La obra incluyó la compra de equipamiento de última generación.

La nueva UTI es una de las más grandes del distrito porteño. De acuerdo a cifras oficiales, demandó una inversión superior a los $863 millones y 13 meses de trabajo.

Las obras abarcaron los 346 metros cuadrados que ocupa el servicio de pacientes críticos y se hicieron con la finalidad de sumar unidades de mayor complejidad, ajustadas a las normas de calidad y seguridad internacionales . Una vez finalizada, quedó dividida en tres áreas: una de habitaciones individuales, una estación de enfermería y un área de personal.

“En nuestro plan de gobierno, el eje de salud es prioridad: no queremos solamente cumplir, sino superar los estándares que tuvimos hasta ahora y poner a la salud pública de la Ciudad en el primer nivel internacional. El Fernández es un hospital de referencia y la nueva terapia intensiva representa un salto cualitativo notable que además permite que nuestro programa de trasplantes siga creciendo ”, dijo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, que recorrió la renovada UTI con el ministro de Salud, Fernán Quirós.

Junto a directivos y profesionales del hospital de la avenida Cerviño al 3.300, Macri y Quirós presenciaron las remodelaciones realizadas. “La nueva Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Fernández representa un avance con los más altos estándares de calidad y seguridad, incorporando tecnología de última generación y espacios pensados para el cuidado integral de los pacientes críticos. Además, ya nos permite comenzar con el programa de trasplante renal aquí en el hospital”, dijo el ministro.

Esta remodelación se suma a otras mejoras recientes en el hospital, como la inauguración de los quirófanos 2 y 3 en mayo pasado. El Fernández atiende a una población que trasciende los límites de la Ciudad. Y el año pasado alcanzó un hito en la medicina argentina, con la realización de la primera cirugía fetal intrauterina en el sistema público nacional.

Son 35 las obras iniciadas y proyectadas para 2025 por el Ministerio de Salud porteño. Ya se inauguraron una nueva guardia y consultorios externos en el Hospital Piñero; una sala de internación para pacientes de salud mental en el Rivadavia; una guardia pediátrica en el Santojanni; tres nuevos Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC), el N°42 en Barracas, el N°50 en Villa Devoto y el N°42 en Boedo; y un nuevo edificio del CeSAC N°15 en San Telmo. También se ampliaron los consultorios de cinco CeSACs (N°36, 1, 41, 40 y 12).

Además, están en ejecución o proyectados para este año un nuevo Centro Regional de Hemoterapia; un Centro de Especialidades Médicas de Referencia (CEMAR) en Villa Urquiza y otro en Palermo; mejoras en cinco CeSACs (N°2, 12, 43, 42 y 8); nuevos consultorios externos en el Penna; una ampliación de la guardia por etapas en el Pirovano; y una nueva guardia de salud mental y hospital de día en el Piñero.