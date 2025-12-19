El Gobierno porteño prohibió el uso de pirotecnia con "efecto audible" en toda la Ciudad + Seguir en









La administración de Jorge Macri ordenó denominar a todo el distrito como "zona calma libre de pirotecnia". El alcalde afirmó que la medida se tomó para proteger la salud de personas mayores, con TEA, de bebés y animales.

La Ciudad prohibió el uso de pirotécnica sonora en todo el distrito. Pixabay

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso este viernes la prohibición del uso de artículos de pirotecnia con “efecto audible” en todo el territorio porteño para proteger la salud de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), adultos mayores y bebes. La novedad se dio a conocer a pocos días de las fiestas de fin de año.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, le encomendó a la Agencia de Protección Ambiental (APRA) adecuar la normativa vigente, que data del 2020, la cual definía una “zona calma” en un radio de 100 metros de distancia de las Reservas Ecológicas Costanera Norte, Costanera Sur, Lago Lugano, Ecoparque y hospitales, donde se prohibía el uso de todo tipo de artificios pirotécnicos con efecto audible. Ahora se amplía a toda la Ciudad.

A partir de la nueva legislación, se restringirá el uso de artefactos pirotécnicos y de estruendo en todo el ámbito de la Capital Federal. “Prohibimos el uso de pirotecnia con efecto audible en toda la Ciudad. La pirotecnia sonora afecta la salud de personas mayores, con TEA y de bebés. Además, provoca daños a los animales y al ecosistema", explicó Macri.

Además, afirmó que la decisión se tomó luego de recibir quejas y reclamos de parte de ciudadanos respecto de la afectación que genera el ruido de los fuegos de artificio. La medida "responde a un pedido que escuchamos de forma recurrente en las reuniones de vecinos”, remarcó.

Esta decisión también responde a un pedido que escuchamos de forma… — Jorge Macri (@jorgemacri) December 19, 2025 Los cambios que dispuso Ciudad sobre el uso de pirotecnia La administración porteña informó que el primer artículo de la resolución de APRA declara a la Ciudad “zona calma libre de pirotecnia” y prohíbe la utilización de todo tipo de artificios pirotécnicos “con efecto audible”. Asimismo, el artículo 4° prohíbe también “el uso de artículos y artificios de pirotecnia y de estruendo en todo evento o espectáculo organizado por el Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires”.

En la nueva regulación se excluyen los artificios pirotécnicos utilizados para emitir señales de auxilio. Es el caso de aquellos que utilizan las Fuerzas de Seguridad y Defensa Civil. También contempla actividades que por razones de seguridad requieren necesariamente su empleo. La Agencia de Protección Ambiental es el organismo que tiene como misión proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad, que es el conjunto de instrumentos de gestión para preservar la salud y el ambiente de sus habitantes. Como establece el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad, “el ambiente es patrimonio común y toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo, en provecho de las generaciones presentes y futuras”.