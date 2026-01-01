Javier Milei comienza el año con viajes a Córdoba y a la provincia de Buenos Aires

El mandatario retoma su agenda en el interior del país para consolidar el apoyo en dos provincias que fueron clave para su victoria en las elecciones de octubre.

El presidente Javier Milei comenzará el 2026 retomando su agenda en el interior del país en el marco del llamado " Tour de la Gratitud " y sus primeros destinos serán Córdoba y luego la provincia de Buenos Aires .

El propio mandatario confirmó los viajes a través de su cuenta de "X". Respondió a la consulta de un seguidor que preguntó cuál sería su próxima visita provincial y anunció: "1) Córdoba 2) PBA".

El primero de los viajes estará organizado por Gabriel Bornoroni , jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados y referente clave en la provincia donde el oficialismo obtuvo un contundente 42% de los votos en las elecciones de octubre pasado.

Luego, Milei desembarcará en la provincia de Buenos Aires , un distrito estratégico donde el oficialismo nacional busca consolidar su estructura territorial frente a la gestión del gobernador Axel Kicillof .

De esta manera, el mandatario retomará en este nuevo año el llamado " Tour de la Gratitud ", un recorrido federal que comenzó luego de la victoria electoral de octubre. A partir de estos viajes, el oficialismo busca afianzar su estructura y mantener activo el vínculo con los sectores que sostuvieron su llegada al poder.

En su visita previa a Córdoba, el Presidente caminó entre sus simpatizantes en pleno centro de la capital provincial, desde donde reiteró la estrategia de hablar con un micrófono desde la parte trasera de una camioneta. Se espera que sus próximas recorridas mantengan un esquema similar, con caminatas callejeras y un estilo improvisado, similar al que lo caracterizó en sus primeros años en la política y en la campaña electoral de 2023.

Con la mirada puesta en la agenda legislativa de las sesiones extraordinarias y el objetivo de profundizar las reformas estructurales, el Presidente apunta a mantener el contacto directo con su base electoral en las dos jurisdicciones que resultaron determinantes para el nuevo escenario de poder político en la Argentina.

La Libertad Avanza pretende consolidar referentes en cada distrito, fortalecer equipos y preparar el terreno para los desafíos legislativos y electorales futuros.