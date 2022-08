Luis D'Elia y Juan Grabois casi terminan a las piñas al cruzarse en C5N.

Embed

"Es cierto. Yo tuve la tarea de separarlos", sostuvo el periodista de C5N, Néstor Dib, que terció entre ambos para que el conflicto no fuera in crescendo.

El jueves, mediante un comunicado el Frente Patria Grande había manifestado la necesidad de rediscutir el lugar de los tres diputados de su espacio dentro del Frente de Todos, post medidas del nuevo ministro de Economía Sergio Massa. "Tengo una posición tomada. Si no hay medidas para los sectores populares y los más pobres, no tenemos nada que hacer en el bloque del Frente de Todos", dijo Grabois en C5N.

Molesto y desencantado con el espacio oficialista, Grabois dejaba el estudio de televisión cuando se cruzó con D'Elia. "Me vino a increpar con que yo era un traidor. ¿Traidor de qué, pibe? Vos tenés de secretario a Pepín Simón Rodríguez, tenés 5.000 contrato con Larreta, bastardeás todas las iniciativas políticas del Frente de Todos y me venís a llamar traidor a mí. No tenés autoridad moral", relató el dirigente piquetero, redoblando la apuesta.

Luego de relatar el cruce con Grabois, el titular del FTV publicó un tweet. "Juegan a ‘primero yo’. Y después a ‘también yo’. Y a ‘las migas para mí'. y cierran el juego. Porque ya saben que el tonto nunca puede oler al diablo”, publicó el abogado en referencia al tema El Tesoro de los Inocentes de Carlos "El Indio" Solari.

“No me extraña en Grabois. Es consecuente. Le hizo lo mismo a Silvina Batakis y a Martín Guzmán. No me parece bueno. Siempre cualquier iniciativa que se construye, inmediatamente sale a sabotearla. Después de 48 horas desde que asumió Batakis, convocó a los saqueos", lapidó D'Elia.

"Él tiene funcionarios en este Gobierno: la Secretaría de Hábitat es de él. Tiene 5.000 contratos con Larreta, tienen un vínculo fuerte. Pero lo que a mí sí me molesta muchísimo es su amistad y sociedad con Pepín. Ese muchacho es de Larreta, no de nosotros, por eso hace estas cosas", acusó.