El oficialismo en el Senado aprobó resolución sobre los traslados de los jueces Bruglia y Bertuzzi

“La orden de la jueza Biotti estaba viciada de nulidad, se trató de una orden judicial írrita. Por eso, nosotros presentamos al día siguiente un proyecto de resolución que rechazaba enfáticamente la resolución y reafirmaba las atribuciones constitucionales del Senado de la Nación e informa al Consejo de la Magistratura”, indicó el senador del Frente de Todos, Mario Pais, autor de la iniciativa.

“En el fallo definitivo, la jueza reconoce la pertinencia de lo actuado por el Senado", continuó el chubutense. "La Constitución le reserva a cada uno de los poderes una esfera excluyente y privativa. Por caso, nadie que no sea el Senado puede brindar o no acuerdos, pues es una prerrogativa exclusiva de una de sus cámaras", sentenció.

Además, agregó que esto "no significa que estemos inmunes al control judicial". "Ese contrapeso está siempre, pero una vez que los actos de gobierno estén cumplidos, no cuando hacemos el procedimiento sino a posteriori. El control de constitucionalidad no puede ser preventivo", continuó.

"Los doctores Bruglia y Bertuzzi podrán recurrir a los tribunales pero una vez que nosotros actuemos. No hay fuerza que le impida a este Senado que actúe en el marco de su competencia, so pena de violentar el sistema republicano y la división de poderes", cerró Pais.

A su turno, la senadora de Juntos por el Cambio por Jujuy, Silvia Giacoppo, indicó que “el Senado no puede desoír una resolución judicial y simplemente lo hizo. Era solo esperar dos o tres días”.

"La razón de ser de la administración de justicia es garantizar la tutela judicial efectiva de un derecho como lo dispone la Constitución. El Estado tiene el deber de asegurar la eficacia de la protección judicial", evaluó la senadora.

“Esta resolución fue escrita a las apuradas cometimos una falta grave como cuerpo. Es una actitud más de las bochornosas acciones que hemos tenido el día martes en las Cámara de Diputados. Esto viola los procedimientos básicos del derecho y de las reglas de los cuerpos”, explicó y anticipó que su bloque se “va a abstener de votar tan aberrante resolución puesta a hurtadillas en el orden del día”.

La Comisión de Acuerdos de la Cámara de Senadores debatirá mañana el traslado de los camaristas porteños Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los dos jueces que integraban un Tribunal Oral Federal con sede en Comodoro Py 2002 y, durante el gobierno de Mauricio Macri, fueron trasladados para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal.

La audiencia de la comisión que preside la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti, se realizará por videoconferencia y está prevista para las 10.30.

La discusión prevé nuevas tensiones entre el oficialismo y la oposición de Juntos por el Cambio, que considera que esa audiencia debería declararse nula.