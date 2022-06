Frenesí preferia: nombramientos, concursos y agite por los planes

El mundo judicial -como se anticipó desde Ámbito- no solo percibe el síndrome del “Pato rengo” respecto al presidente Alberto Fernández, sino que ahora vislumbra que gran parte de los miembros del Poder Ejecutivo también iniciaron la carrera para enlistarse en la concurrida Asociación Civil “Luchemos por la Mía”. Eso provocó un hormiguero de puentes subterráneos de diálogo por fuera del marco institucional y se cruzaron trincheras. El borrador que ahora circuló por los despachos con los mensajes dirigidos al Senado no causó sorpresas. Prevén que se acumulen a los 47 que el Presidente envió el 15 de junio mediante la publicación de los nombres en el Boletín Oficial, incluyendo jueces, fiscales, defensores y listado de conjueces. El Senado, por ahora, no ofreció novedades sobre su tratamiento en lo que también implica un termómetro para la relación con Cristina de Kirchner. Pero como reveló Ámbito, estamos en las vísperas de cumplir un año sin que se cubra alguna vacante en el Poder Judicial de la Argentina.