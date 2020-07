Losardo: "El proyecto de reforma judicial no tiene nada que ver con la Corte"

Asimismo, quien acompañó al jefe de Estado en la tarde de este miércoles en el acto de presentación realizado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, subrayó que el mandatario con este proyecto cumple con "una promesa de campaña", que es la búsqueda de "una Justicia más justa" y consolidar "la independencia judicial".

"Todo es justiciable... Las cuestiones de la justicia se tienen que resolver en la justicia", reprochó sobre la situación actual de ese Poder, el cual posee "una minoría que genera desconfianza" hacia todos los jueces a pesar de tener "gente que desea cambiar las cosas".

Consultada sobre el títular de un medio periodístico que consideró que el objetivo es crear "una comisión de Cristina para salvar a Cristina", Losardo respondió tajante que "no es así", puesto que "siguen todos los mismos jueces juzgando a sus imputados" y la presente iniciativa tiene la finalidad de "dar una apertura".

En ese sentido, expresó: "No es favorable para el Gobierno, sería más favorable hacer traslado de jueces. Hay que saber leer las cosas".

"Me exaspera, debo decir que soy muy tranquila y moderada pero esas cosas me sacan. Porque titular así es una ofensa. Ofenden a toda la gente de bien que quiere cambiar las cosas", comentó.

"En todos estos años tenemos crímenes que antes no existían, como la trata de personas, el lavado de dinero y el crimen se ha complejizado", desarrolló la ministra, que defendió la idea basal de "homogeneizar y crear mayores posibilidades para que las causas sean resueltas antes" por medio de "fusionar y crear más juzgados".

En otras de las críticas al estado presente del Poder Judicial, aseveró: "Se debe terminar con la Justicia que está mirando al Gobierno de turno para ver lo que hace".

"Yo no me reúno, no tenemos mesa judicial. No me reúno porque no tengo por qué reunirme. No es la tarea de un Ministro de Justicia", aclaró, luego de celebrar: "El Consejo Consultivo se armó con una pluralidad impresionante, hasta con pluralidad de género".