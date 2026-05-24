Inter Miami venció 6-4 en un partidazo a Philadelphia Union pero encendió las alarmas: Lionel Messi sintió una molestia y pidió el cambio

Las Garzas se impusieron en un verdadero partidazo que se definió sobre el final con un hat-trick de Luis Suárez y un gol de Rodrigo De Paul. Sin embargo, todas las miradas se quedaron con el astro argentino, quien fue sustituido en el complemento por una molestia física.

Lionel Messi encendió las alarmas en el Inter Miami y la Selección argentina.

En un encuentro verdaderamente electrizante y atípico, el Inter Miami se impuso este domingo por 6-4 ante Philadelphia Union en el Nu Stadium por una nueva jornada de la MLS. Sin embargo, el triunfo dejó una preocupación: Lionel Messi sintió una molestia física y tuvo que pedir el cambio, encendiendo las alarmas justo en el último partido antes del receso por el Mundial 2026.

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El desarrollo del partido fue un espectáculo a puro vértigo, al punto que ambos equipos se fueron al descanso empatados en un insólito 4 a 4 , luego de que Milan Iloski marcara de penal para la visita en el octavo minuto de adición de la primera etapa. Durante esa intensa primera mitad, el astro argentino fue clave al aportar dos asistencias .

En el complemento, la intensidad no bajó, pero el momento que paralizó los corazones en Florida ocurrió a los 73 minutos: Messi miró al banco, acusó una molestia y fue reemplazado por el juvenil Mateo Silvetti.

La inquietud creció cuando Messi no se quedó en el banco tras ser reemplazado, sino que se dirigió directamente al vestuario junto a integrantes del cuerpo médico .

En redes sociales se viralizaron videos e imágenes del momento exacto en que el campeón del mundo pidió el cambio tras resentirse físicamente.

Distintos reportes señalan que la molestia estaría vinculada al isquiotibial, en la zona posterior del muslo izquierdo, aunque aún no hay confirmación oficial sobre la gravedad de la lesión.

Tras la salida de Lionel Messi, Inter Miami logró quedarse con la victoria

Luis Suarez Inter Miami Luis Suárez fue clave para el Inter Miami: hat-trick y pelota a casa.

Pese a la salida de su capitán, el equipo dirigido por Guillermo Hoyos logró destrabar la historia en el tramo final apelando a la jerarquía de sus figuras.

A los 81 minutos, el uruguayo Luis Suárez apareció por el segundo palo para estampar el 5-4 tras un veloz contraataque comandado por Germán Berterame.

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Finalmente, en tiempo de descuento (90'+3'), el campeón del mundo Rodrigo De Paul sentenció el 6-4 definitivo con un remate rasante.

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Con este triunfo, el Inter Miami encadena su cuarta victoria consecutiva (tras vencer a Toronto, Cincinnati y Portland) y se afianza como uno de los grandes protagonistas de la Conferencia Este, peleando palmo a palmo la cima con Nashville SC. Ahora, el mundo del fútbol aguardará por el parte médico oficial para conocer la gravedad de la lesión del diez argentino.