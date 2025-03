La chicana de Cristina Kirchner a Javier Milei: "Tirás la toalla pidiéndole un préstamo al FMI"

La expresidenta Cristina Kirchner cuestionó con dureza al presidente Javier Milei por el posible nuevo acuerdo con el FMI vía DNU . La exmandataria posteó este domingo un extenso mensaje a través de su cuenta de la red social X (ex Twitter) en el que señaló que el Jefe de Estado "está desesperado porque le faltan dólares " y le dejó además una chicana: "Tirás la toalla pidiéndole un préstamo al FMI".

La respuesta de la expresidenta vino tras la nota que ayer publicó Milei en el diario La Nación, donde justificó los motivos del uevo préstamos con el organismo internacional de crédito.

Según el mandatario, el nuevo préstamos tendrá como ejes terminar con la inflación, la deuda y lograr el "saneamiento" del BCRA.

"Querés explicar lo inexplicable: que vas a pedir miles de millones de dólares al FMI sin que ello genere deuda nueva, porque con esos dólares vas a pagar las Letras Intransferibles que el Tesoro le debe al Banco Central. ¿EN SERIO NOS ESTÁS DICIENDO QUE TE VAN DAR MILES DE MILLONES DE DÓLARES Y QUE NO VA A AUMENTAR LA DEUDA EXTERNA ARGENTINA? Daaaaale!", ironizó Cristina desde las redes.

cristina milei.png Nuevo cruce de la expresidenta al mandatario libertario.

Una de las principales críticas de Cristina a Milei fue que repitió el mismo error que cometió Mauricio Macri cuando fue presidente, al pedir un préstamo al FMI.

"Lo mismo que hizo Macri cuando dijo que se endeudaba en dólares para pagar el déficit en pesos y el Toto Caputo le terminó pidiendo 57 mil millones de dólares al FMI. ¿O sea que PARA VOS, “economista experto en crecimiento con o sin dinero”, ES LO MISMO UNA DEUDA DE LETRAS INTRANSFERIBLES ENTRE EL TESORO Y EL BCRA (O SEA, UNA DEUDA INTRA-ESTADO, UNA DEUDA INTERNA) que no es exigible, no tiene valor de mercado, con tasa de interés más baja y, además, sujeta a legislación nacional; QUE UNA DEUDA DE ARGENTINA CON EL FMI, que tiene condicionalidades sobre la política económica nacional, cuya tasa de interés más recargos ronda el 7%, que no admite quitas y que somete al país a legislación y jueces extranjeros?", replicó la expresidenta.

En esa línea, también cuestionó a Milei por su promesa de cerrar el Banco Central: "Además… ¿NO ERA QUE QUERÍAS CERRAR EL BANCO CENTRAL porque era el ladrón más grande que existía en el Argentina; Y RESULTA QUE AHORA PEDÍS UN PRÉSTAMO AL FMI PARA “FORTALECER” SU BALANCE? Andaaaaaa!! DEJÁ DE MENTIRLE A LA GENTE MILEI… No te cree nadie. EN REALIDAD ESTÁS TAN DESESPERADO PORQUE TE FALTAN DÓLARES que vas a terminar haciendo el pésimo negocio para los intereses del país de CAMBIAR UNA “DEUDA BARATA” Y CONTROLABLE POR OTRA “DEUDA MÁS CARA” QUE, ADEMÁS, SOMETE A LA ARGENTINA A LA EXTORSIÓN PERMANENTE", dijo Cristina.

Críticas de Cristina Kirchner a Javier Milei por la inflación y el dólar

En otro apartado del mensaje, Cristina Kirchner analizó el dólar y la inflación en el gobierno de javier Milei. "La verdad de la milanesa es que hace rato te diste cuenta que ESE VERSO que siempre recitás… “LA INFLACIÓN ES SIEMPRE Y EN TODO LUGAR UN FENÓMENO MONETARIO GENERADO POR UN EXCESO DE OFERTA DE DINERO”… y que volviste a repetir en el encabezado de la nota de La Nación; ES FALSO", consideró la exvicepresidenta.

Y añadió: "Por eso hace rato que LA ÚNICA RECETA QUE ESTÁS APLICANDO CONTRA LA INFLACIÓN ES TENER PISADO EL PRECIO DEL DÓLAR OFICIAL Y RIFAR MILES DE MILLONES DE DÓLARES PARA MANTENER A RAYA LOS FINANCIEROS y evitar que se te dispare la brecha cambiaria y, junto a ella, los precios. Se nota mucho Milei".

Luego, Cristina apuntó a las condiciones que el FMi podría exigirle al Gobierno por el préstamo y mencionó la posibilidad de la devaluación. "LA PREGUNTA DEL MILLÓN: ¿Qué te va a exigir el FMI con el tipo de cambio? DEVALUACIÓN ¿ANTES O DESPUÉS DE LAS ELECCIONES?", expresó.

Inflación, deuda y "saneamiento" del BCRA: los motivos que dio Javier Milei para el nuevo acuerdo con el FMI

En una columna de opinión publicada en el diario La Nación, el presidente Javier Milei se refirió al posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el texto, el líder libertario se refirió a la inflación, el "saneamiento" del Banco Central de la República Argentina (BCRA), y el aumento de la deuda en caso de firmar el acuerdo con el organismo financiero. A continuación, la nota completa del máximo mandatario argentino:

"La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea porque subió la oferta, cayó la demanda o ambas cosas, lo cual reduce el poder adquisitivo del dinero, esto es, todos los precios en unidades monetarias suben. A su vez, este mecanismo no es instantáneo, ya que la política monetaria opera con un rezago que oscila entre 18 y 24 meses. Esto es, dada la demanda de dinero, aun cuando uno fije la cantidad de dinero, la inflación tardará en desaparecer entre un año y medio, y dos años. Esta situación se vuelve más tediosa, si en el origen existían restricciones cuantitativas en los distintos mercados aunado a controles de precios, lo cual genera un sobrante monetario que implica una mayor tasa de inflación de corto plazo.

javier milei y kristalina georgieva.jpg Milei y la titular del FMI, Kristalina Georgieva: ¿qué detalles se conocen del posible acuerdo?

Por otra parte, la dinámica con la que suben los distintos precios (dólar, transables, mayoristas, minoristas y los salarios) depende del origen del desequilibrio. Finalmente, aun sin desequilibrio monetario, para la misma escala nominal de la economía, los precios relativos suelen cambiar, lo que implica que cuando algunos suben, otros deberán caer por la simple cuestión de que la cantidad de dinero está fija.

Si bien la explicación anterior es muy potente tanto desde la argumentación como desde el punto de vista empírico, terminar con el problema de la inflación de una vez y para siempre requiere considerar de modo explícito las operaciones que los distintos agentes realizan con el Banco Central y cómo esto impacta en sus distintas hojas de balance. Puesto en otros términos, no solo hay que mirar qué está pasando con los flujos, sino también con los stocks. En este sentido, el balance del Banco Central (BC), como el del resto de los agentes, muestra que su patrimonio neto surge de la diferencia entre sus activos y sus pasivos. Por ende, si uno pensara en el último día de nuestra existencia física, dado que el dinero emitido por el BC no tiene poder de compra alguno en el más allá, todos deberían liquidar sus tenencias monetarias antes de partir. Por ende, si el BC tuviera un patrimonio neto a mercado no negativo, podría rescatar sus pasivos monetarios sin que haya sobresaltos en el nivel de precios.

Acuerdo con el FMI, qué se sabe hasta ahora

El gobierno de Javier Milei avanza en la concreción del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y proyecta una firma en cuestión de días. El pasado viernes, el Presidente envió un Decreto de Necesidad y Urgencia - que rige desde el momento de su publicación - para obtener la autorización necesaria para acordar el desembolso.

Sobre los motivos detrás de la necesidad del desembolso, Milei justificó: "El dinero que ingrese del FMI, el Tesoro lo utilizará para cancelar parte de su deuda con el Banco Central, de modo tal que la deuda bruta no sube y en caso de que la misma se utilice para rescatar títulos cuyo valor de mercado está debajo la par, la misma caerá".

Desde el organismo conducido por Kristalina Georgieva evaluaron que "estamos avanzando bien hacia un (nuevo) programa. Lo estamos trabajando de manera constructiva con las autoridades argentinas”. En este sentido, a pesar de las especulaciones, las conversaciones sobre los detalles del acuerdo entre el Gobierno y el FMI permanecen en total hermetismo.

El acuerdo del FMI: cómo siguen las negociaciones

Tras varios meses de negociación, el Gobierno se muestra positivo sobre un próximo acuerdo con el FMI. En los últimos días, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que "ya están definidos" el programa y el monto del préstamo.

"Hemos modelado muchos escenarios para aprobarlo, el staff estuvo de acuerdo y ahora lo manda al board, que decide si le pone el gancho”, detalló quién fuera el ministro de Economía durante la firma del último acuerdo del país con el FMI, durante el año 2018. Sin embargo, el funcionario evitó dar detalles sobre el monto del desembolso, sobre el que dijo que "de momento es confidencial".