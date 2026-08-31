La Corte Suprema fijó su presupuesto para 2027 en casi $495.000 millones + Agregar ámbito en









La Acordada 22/2026 estableció en $495.049.855.166 los gastos del máximo tribunal de Justicia de la Nación para el próximo ejercicio y fijó en 4.732 los cargos de su planta de personal.

El máximo tribunal aprobó un presupuesto de $495.049 millones para 2027 y advirtió que los límites de gasto fijados por el Ministerio de Economía son insuficientes para garantizar el funcionamiento del servicio de justicia.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó en $495.049.855.166 su Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2027, según la Acordada 22/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial. La medida también estableció en 4.732 la cantidad de cargos de la planta de personal y aprobó el plan de obras correspondiente.

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La acordada, firmada el 27 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires, ratificó el presupuesto que había sido aprobado previamente mediante la Acordada 18/26, del 3 de agosto. En ese marco, el máximo tribunal también requirió al Poder Ejecutivo Nacional la incorporación de los remanentes de recursos de ejercicios anteriores al presupuesto de la Corte.

Además, solicitó la incorporación de los aportes correspondientes a lo establecido en el artículo 2°, último párrafo, de la Ley 23.853, norma que establece disposiciones vinculadas con los recursos del Poder Judicial de la Nación.

La decisión tomó en cuenta el anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial de la Nación para 2027 remitido por el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, que fue registrado mediante la Resolución 154/2026.

Junto con la fijación del monto presupuestario y de la planta de personal, la Corte aprobó el plan de obras para 2027, incluido en los anexos correspondientes a la Acordada 18/26.

También remitieron el presupuesto del Consejo de la Magistratura En el mismo acto, los ministros de la Corte Suprema resolvieron remitir el Presupuesto de Gastos del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación para el ejercicio 2027, registrado mediante la Resolución 154/2026 y sus respectivos anexos. La Acordada 22/2026 fue suscripta por Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Gerardo Gabriel Prataviera. El texto señala que la decisión fue adoptada conforme a las reglas previstas en las acordadas 15/2023 y 12/2024. La resolución se publicó este lunes 31 de agosto en la primera sección del Boletín Oficial y dispone la comunicación, publicación y registro de la medida.