Batacazo histórico en el US Open: Mariano Navone eliminó a Novak Djokovic

El argentino protagonizó uno de los grandes golpes del torneo y derrotó al serbio por 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1. El partido duró 4 horas y 36 minutos.

Mariano Navone consiguió ante Novak Djokovic la victoria más resonante de su carrera en un Grand Slam.

El argentino Mariano Navone protagonizó una de las grandes sorpresas del US Open al vencer a Novak Djokovic, número 5 del mundo, por 7-6 (5), 5-7. 4-6, 6-2 y 6-1, después de cuatro horas y 36 minutos de partido. El triunfo marcó un hito para el bonaerense y dejó al serbio eliminado en primera ronda.

El partido comenzó con Djokovic aprovechando los nervios del argentino, que disputaba por primera vez un encuentro ante él en el estadio Arthur Ashe. El serbio tomó rápidamente una ventaja de 3-0 , pero Navone logró soltarse, recuperó el quiebre y llevó el primer parcial al tie-break, donde consiguió imponerse.

En el segundo set, Djokovic comenzó a evidenciar problemas físicos y recibió medicación de parte del fisioterapeuta durante uno de los cambios de lado. A pesar de las molestias, el serbio logró mantenerse en partido y aprovechó una oportunidad de quiebre en el undécimo game para quedarse con el parcial por 7-5.

El tercer set volvió a mostrar la experiencia y fortaleza mental de Djokovic. Cuando el parcial se acercaba a su definición, el serbio consiguió quebrar el saque de Navone y se colocó 6-4. Sin embargo, antes de que terminara el game, Djokovic vomitó a un costado de la cancha , una situación que evidenció el desgaste físico que estaba atravesando.

El partido comenzó con Djokovic aprovechando los nervios del argentino, que disputaba por primera vez un encuentro ante él en el estadio Arthur Ashe. El serbio tomó rápidamente una ventaja de 3-0 , pero Navone logró soltarse, recuperó el quiebre y llevó el primer parcial al tie-break, donde consiguió imponerse.

El argentino atraviesa una de las mejores temporadas de su carrera y ya consiguió su primer título ATP Tour.

En el segundo set, Djokovic comenzó a evidenciar problemas físicos y recibió medicación de parte del fisioterapeuta durante uno de los cambios de lado. A pesar de las molestias, el serbio logró mantenerse en partido y aprovechó una oportunidad de quiebre en el undécimo game para quedarse con el parcial por 7-5.

El tercer set volvió a mostrar la experiencia y fortaleza mental de Djokovic. Cuando el parcial se acercaba a su definición, el serbio consiguió quebrar el saque de Navone y se colocó 6-4. Sin embargo, antes de que terminara el game, Djokovic vomitó a un costado de la cancha, una situación que evidenció el desgaste físico que estaba atravesando.

El argentino reaccionó y forzó el quinto set

Navone no dejó pasar la oportunidad y salió al cuarto parcial decidido a recuperar el control del partido. Djokovic consiguió quebrarlo en el tercer game, aunque no pudo sostener la ventaja. El argentino mantuvo la potencia de sus golpes, volvió a romper el servicio del serbio en dos oportunidades y se llevó el set por 6-2.

En el quinto parcial, el físico de Djokovic finalmente dijo basta. El serbio ya no consiguió responder al ritmo impuesto por Navone y llegó incluso a mostrarse al borde de las lágrimas frente a los espectadores. El argentino, concentrado en su estrategia, evitó quedar atrapado por el contexto y cerró la victoria con un contundente 6-1.

Navone se convirtió en el segundo argentino en derrotar a Djokovic en un torneo de Grand Slam. @usopen

El resultado convirtió a Navone en el primer jugador en más de 20 años en eliminar a Djokovic en la primera ronda de un Grand Slam. El último había sido el estadounidense Paul Goldstein, quien lo consiguió frente al serbio en el Australian Open de 2006. Además, el bonaerense se transformó en el segundo argentino en derrotarlo en un torneo grande, después de Guillermo Coria en Roland Garros 2005.

El gran momento de Navone continúa

La victoria ante Djokovic confirma el gran presente que atraviesa Navone durante la temporada. El argentino comenzó el año con un título en el Challenger 175 de Cap Cana y luego consiguió su primer trofeo ATP Tour en Bucarest. También alcanzó la final del ATP de Ginebra y obtuvo una de las victorias más importantes de su carrera en el Masters 1000 de Roma, donde derrotó a Félix Auger-Aliassime, entonces número 4 del mundo.

Durante la gira norteamericana sobre cemento también consiguió triunfos importantes ante rivales mejor posicionados: venció a Valentín Vacherot, número 18, en Montreal, y a Raphael Collignon, número 38, en Cincinnati.

Ahora, Navone espera por el ganador del duelo entre Stanislas Wawrinka y Matteo Berrettini para conocer a su próximo rival en Nueva York. El suizo, campeón del US Open en 2016, disputa su última temporada como profesional, mientras que el italiano ocupa actualmente el puesto 43 del ranking.

Djokovic no pudo contener las lágrimas durante el partido

Novak Djokovic no pudo contener las lágrimas después de ganar un game del quinto set ante Mariano Navone. ESPN

Con el cuerpo al límite, Novak Djokovic no pudo contener las lágrimas después de ganar un game del quinto set ante Mariano Navone. El serbio, visiblemente afectado por el desgaste físico, intentó mantenerse en partido pese a que el argentino se encontraba cada vez más cerca de sellar una victoria histórica.