Charlas de quincho: Neurus y Cachavacha, economistas inquietos, tertulia rioplatense y asado peronista

El clima electoral empieza a colarse en las decisiones económicas y también en las sobremesas. Industriales preparan su respuesta a Milei, el PRO y el peronismo mueven fichas para 2027 y las candidaturas aparecen entre cenas, brindis y discursos. Del Congreso a Rosario, pasando por la cena solidaria de UCEMA y ágapes en las embajadas. Una semana de política entre platos y copas.

El Gobierno empezó a mirar con mayor atención la reactivación del consumo . Después de meses en los que el equilibrio fiscal y la baja de la inflación funcionaron como norte casi excluyente , en los despachos oficiales comenzaron a aparecer señales de una segunda preocupación: cómo llegar a 2027 con algo más de movimiento en la economía cotidiana. La decisión de impulsar nuevamente el crédito hipotecario fue una de ellas. También lo fue el mensaje que hicieron correr sobre la necesidad de una mejora de los salarios , aunque sin abandonar el ancla fiscal. El calendario electoral, todavía lejano en términos formales, empieza a acercarse en las decisiones.

Ese cambio de clima también se percibe entre los empresarios. En la cena anual de UCEMA , un economista de renombre confesaba su preocupación por los pedidos que llegan desde afuera para que el Gobierno adopte “medidas electoralistas” . No fue la única inquietud que circuló entre profesores y hombres de negocios: también hubo cuestionamientos a los modos de Javier Milei y a una “estética” presidencial que algunos consideran inseparable de la gestión.

La relación con el mundo empresario tendrá esta semana otra escala. El 2 de septiembre, Día de la Industria , habrá especial atención sobre la UIA , donde algunos dirigentes evalúan responder a los últimos agravios presidenciales contra el sector fabril. Mientras tanto, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) también empezó a moverse. Con la llegada a la presidencia de Alejandro Gentile , gerente de Relaciones Institucionales del Grupo Techint , la entidad inició un proceso de cambios y ya presentó una propuesta para reducir Ingresos Brutos en territorio bonaerense.

Gentile tiene una ambición mayor: que la UIPBA gane músculo político y se convierta, salvando las distancias, en una suerte de FIESP paulista pero en territorio bonaerense , con un peso propio incluso superior al de la organización industrial nacional, como ocurre en Brasil. Para eso prepara la reforma de un estatuto que tiene medio siglo y hasta cambiará uno de sus rituales. El tradicional Somos Industria dejará Costa Salguero, se mudará a Martínez y abandonará la clásica feria de stands. Los industriales preparan esta vez una obra de teatro sobre las empresas .

No fue el único escenario de la semana: hubo personajes de Hijitus en Diputados, Macarena con Macri y Santilli, diplomacia rioplatense, economistas entre plumas, asado massista en Rosario y hasta una inesperada coincidencia entre libertarios y peronistas alrededor del Papa.

Del Banco Central a Trulalá: Rossi y Martínez se cruzaron con personajes de Hijitus

La sesión de Diputados por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central transcurría con solemnidad hasta que Agustín Rossi decidió llevar el debate directamente a Trulalá. El diputado de Unión por la Patria comparó a Javier Milei con el Profesor Neurus, el villano de Hijitus, y recordó su clásico “esto es mío, mío, mío” para cuestionar la intención del Gobierno de dejar atadas las autoridades del BCRA aun frente a un eventual cambio de signo político en 2027.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central no busca fortalecer su autonomía.



Busca dejar atado al próximo gobierno.



Milei pretende que, aun si los argentinos deciden cambiar de rumbo en las próximas elecciones, el próximo gobierno tenga que gobernar con las autoridades… pic.twitter.com/motUEciik8 — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) August 26, 2026

"Tenía personajes, como Largirucho, y tenía un villano, el Profesor Neurus. Era un científico que hacía todas las maldades. Tenía un lema; su consigna más importante era ‘esto es mío, mío, mío’. En la historia del Banco Central, el profesor Neurus es el presidente Milei, que dice que se lo quiere quedar aunque pierda las elecciones. El único objetivo de la reforma es que las autoridades actuales del Banco Central sigan aplicando la reforma monetaria en los próximos años, independientemente de si pierden las elecciones”, señaló Rossi ante el recinto.

La respuesta no tardó en llegar y, para mantener la coherencia narrativa, también vino de la mano de García Ferré. El libertario Álvaro Martínez tomó la palabra y retrucó que, si ellos tenían a Neurus, del otro lado estaba Cachavacha. La referencia apuntó directamente a Cristina Kirchner, en un intercambio que logró que por unos minutos el debate sobre la Carta Orgánica del Banco Central pareciera un capítulo de dibujitos.

La noche española que reunió a Macri, Santilli y Rosenkrantz

La Embajada de España fue anfitriona de la gala anual a beneficio del Museo Nacional de Bellas Artes, organizada por la Asociación de Amigos, que convocó a cientos de invitados bajo el lema “Un viaje de ida y vuelta entre España y Argentina”. La noche tuvo además un motivo especial: celebrar los 130 años del museo y los 95 años de la Asociación.

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Entre los asistentes apareció Mauricio Macri, acompañado por su novia Dolores Teuly, en una de sus habituales incursiones por el circuito social porteño. También dijeron presente el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a Analía Maiorana, el juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz con Agustina Cavanagh, además de empresarios, galeristas y referentes del mundo cultural. La ambientación estuvo a cargo de Gloria César, con un jardín inspirado en España, mientras Roberto Funes Ugarte condujo una velada que combinó cena, música, sorteos y baile.

Las mujeres llegaron vestidas con mantones, abanicos y detalles inspirados en la tradición española, en sintonía con la ambientación de la gala. La velada tuvo además un momento de baile al ritmo de “Macarena”, que terminó con varios invitados sumándose a la pista junto a sus parejas.

El anfitrión, el embajador español Joaquín María de Arístegui Laborde, aprovechó la ocasión para reivindicar los vínculos entre ambos países, mientras que Julio César Crivelli, titular de la Asociación de Amigos del Bellas Artes, puso el acento en el objetivo concreto de la gala: recaudar fondos para adecuar una nueva sede que permita conservar, restaurar y exhibir parte de las obras que hoy permanecen en las reservas del museo. En la agenda cultural ya asoma además la próxima gran apuesta: el 21 de septiembre se inaugurará “Goya en Buenos Aires”, con obras provenientes de las colecciones reales de España, en lo que será el primer préstamo de esas colecciones a Sudamérica.

Hermandad rioplatense

El 201° aniversario de la Independencia de Uruguay se celebró también de este lado del río, con una recepción en la residencia del embajador uruguayo en Argentina, Diego Cánepa. La concurrencia confirmó la buena sintonía bilateral: por el Gobierno estuvieron el canciller Pablo Quirno y el jefe de Gabinete Diego Santilli, además del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Por la administración de Yamandú Orsi participaron, entre otros, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el presidente de OSE, Pablo Ferreri.

Cánepa eligió a José Mujica para explicar la cercanía entre ambos países. Recordó aquella definición del expresidente uruguayo según la cual argentinos y uruguayos son “hijos de la misma placenta” y sostuvo que difícilmente puedan encontrarse en el mundo dos pueblos tan parecidos. Después de años de idas, vueltas y algunas tensiones, aseguró, la relación atraviesa una etapa “madura”, especialmente propicia para generar negocios entre ambas orillas.

Quirno recogió la idea, aunque se tomó bastante más tiempo para desarrollarla. Su discurso fue considerablemente más largo que el del anfitrión y la diferencia se hizo notar. El auditorio comenzó siguiéndolo con mucha atención, pero el canciller avanzó sobre las habituales reivindicaciones de la libertad y, con el correr de los minutos, parte de la concurrencia empezó a perder concentración. Dejó, de todos modos, una frase para anotar. Al evocar a José de San Martín y José Artigas, sostuvo que ambos demostraban que “hubo libertad antes que fronteras”: antes incluso de que existieran los dos países, argentinos y uruguayos ya compartían esa idea.

Funcionarios argentinos y uruguayos se mostraron en sintonía pese a la fría relación Milei-Orsi.

Hubo cuarteto de cuerdas, los himnos interpretados por el Coro del Teatro Colón y un minuto de silencio por la muerte de Ruben Rada, a quien Cánepa definió como otro símbolo de la hermandad rioplatense. Y hubo también una invitada que inevitablemente se llevó unas cuantas miradas: Mirtha Legrand.

Entre empresarios apareció Alejandro Bulgheroni, cuya presencia mereció incluso una mención especial del embajador. Cánepa explicó que, entre los muchos hombres de negocios argentinos presentes, quería destacar particularmente al empresario porque, a su juicio, simboliza como pocos la integración económica y la posibilidad de hacer negocios a ambos lados del río.

Después de los discursos llegó el verdadero termómetro rioplatense. Argentinos y uruguayos comenzaron a hacerse, casi invariablemente, la misma pregunta: “¿Y ustedes cómo están?”. Del lado oriental las respuestas eran prudentes: no particularmente bien, pero “tranquilos y remándola”. Del argentino predominaba una resignación algo mayor: “Acá estamos como podemos”.

La diplomacia había hablado de una relación madura y los empresarios terminaron aportando su propia versión. Ayudaban el chivito uruguayo, los langostinos empanados, las tostadas con salmón y los vinos orientales.

Economistas, un Premio Nobel y plumas

Gran quincho académico-económico se realizó este viernes en el Hotel Hilton, donde la UCEMA —usina del pensamiento liberal, que no es lo mismo que libertario— realizó su cena anual solidaria, destinada a recaudar fondos para otorgar becas.

La concurrencia superó las expectativas, y participaron 650 personas, entre autoridades, donantes y tertulianos que representaban a las empresas que auspiciaron el encuentro. En total, el monto recaudado fue el equivalente a 101 becas al 50%, destacaron en la entidad.

“Me preocupa que el Gobierno escuche los rumores que llegan desde afuera pidiéndole medidas electoralistas”. Un economista de renombre dialogaba con otros pares, en una recepción con incesante bandejeo de langostinos, falafel, mini burgers y otros tentempiés. Dialogaban algunos de los miembros del Consejo Superior, como Roque Fernández, Orlando Ferreres y Ricardo López Murphy, quien confió que seguirá en "modo silencio" durante un año, y que evaluará volver a hablar en público recién en diciembre, tras haber sido protagonista durante un largo tiempo sin interrupción hasta que dejó la Cámara de Diputados a finales de 2025.

También era requerida Diana Mondino, la economista que eligió ser Canciller de Javier Milei, pero que terminó con una salida tumultuosa en medio de polémicas por el voto argentino en la ONU respecto a Cuba. "Veo todo muy bien, la comida está rica, mucha gente", respondía la exministra cuando algún asistente le preguntaba cómo estaba viendo todo. Una forma elegante de no opinar de la coyuntura. Ahora, si alguien repreguntaba: "¿Y el país?". Allí Mondino replicaba a los monitos sabios japoneses: "No veo, no escucho, no hablo".

Hubo cuestionamientos en ese pasilleo a la “estética del Gobierno", que para algunos de esos especialistas en Economía —que han ocupado cargos y brindado asesoría en distintas gestiones— no es un dato accesorio. Los modos del presidente Javier Milei, exacerbados en estos días hasta atravesar límites, son leídos como un aspecto que moldea a la administración y la define. Algo así como una vieja discusión que cruzó a la Bauhaus y al diseño moderno: hasta qué punto forma y función pueden escindirse. Frank Lloyd Wright fue más terminante: “Forma y función son una”. Una apreciación más filosófica que arquitectónica que, trasladada a la política, plantea una pregunta: si los modos de Milei son apenas una cuestión estética o forman parte de la esencia de su Gobierno.

Otro de los temas de conversación durante la recepción fue la entrega al profesor James Heckman, Premio Nobel de Economía, un doctorado Honoris Causa el próximo jueves en el auditorio de UCEMA, un evento donde nadie quiere quedar afuera.

De hecho, la visita fue confirmada ya en el estrado por la flamante rectora de la casa de estudios, Carola Pessino, quien dio un discurso que fue su presentación en público, mientras el auditorio ya avanzaba con el lomo con milhojas de papa, regado con vinos de Catena Zapata (la bodeguera y enóloga Laura Catena también es parte del Consejo). Pessino destacó el rol de UCEMA en el ecosistema del pensamiento económico y profesional, así como el rol que cumplen las becas para incorporar profesionales al mundo académico de excelencia.

La nueva rectora, Ph.D. in Economics en University of Chicago, se desempeña en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde 2014, donde alcanzó el cargo de Líder Técnico Principal Fiscal —el máximo grado técnico de la institución—. Fue la primera jefa de Conocimiento Fiscal y actualmente, es asesora principal fiscal, coordina las actividades del Laboratorio de Políticas para la Equidad Fiscal (LAPEF).

El dato de color se había dado en la previa, durante la recepción en el subsuelo del Hilton, donde de pronto aparecieron hombres, una media docena, vestidos con plumas y tacos, además de portar un maquillaje ostentoso. Más de un profesor entrado en canas pensó que la universidad se había deconstruido. Pero la realidad era otra: en el salón que estaba enfrente del que se llevó a cabo la cena de UCEMA había otro evento: un congreso de turismo gay.

El PRO negocia con LLA y busca blindar sus municipios

Mientras el PRO y LLA aceleran las conversaciones para construir un armado conjunto de cara a las elecciones de 2027, el jefe del bloque amarillo en Diputados, Cristian Ritondo, puso el foco en la disputa territorial. El dirigente planteó que el acuerdo debe contemplar la continuidad de los intendentes macristas en los municipios que hoy administra el partido.

“Donde gobierna el PRO creemos que hemos demostrado gestión para seguir”, sostuvo Ritondo al ser consultado sobre las condiciones para un entendimiento con los libertarios. Aunque aclaró que el tema todavía no forma parte formal de la negociación, dejó en claro que para el macrismo se trata de una premisa central.

“Nosotros entendemos que es así y es nuestra principal defensa. Si bien aún no lo estamos discutiendo, lo damos casi por hecho”, agregó. Y resumió la estrategia con una frase que funciona como advertencia para sus eventuales socios: “Queremos reelegir donde gobernamos y hacer lo imposible para blindar el cambio”.

Nueva reunión el pasado jueves en Casa Rosada para intentar avanzar en una alianza LLA-PRO.

El planteo tiene impacto directo en el mapa bonaerense, donde el PRO conserva casi una quincena de intendencias. Entre ellas aparecen Mar del Plata, Lobos, Campana, Junín, Vicente López, Coronel Pringles, Puan, San Isidro, Zárate, Pinamar y Arrecifes. A nivel nacional, el partido también gobierna en Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y Chubut.

El mensaje de Ritondo no pasó inadvertido en la tropa libertaria. En particular, por la posibilidad de que La Libertad Avanza impulse candidatos propios en distritos que actualmente están en manos del PRO. El caso de Zárate aparece como un ejemplo concreto: días atrás, el titular de LLA en la provincia, Sebastián Pareja, promovió al exjugador de River Oscar Ahumada, mientras que el municipio es conducido por Marcelo Matzkin, cercano a Ritondo.

La otra pata de la discusión pasa por el radicalismo y las fuerzas provinciales, a las que Ritondo ubicó como actores relevantes para aportar “certidumbre política” al programa económico. Por ahora, evitó confirmar si esos espacios se incorporarán a la mesa de diálogo.

En ese escenario también aparece la negociación que mantiene Diego Santilli con los gobernadores, que podría incidir en el armado opositor de cara a 2027. En la provincia de Buenos Aires, el radicalismo cuenta actualmente con 27 intendentes.

Kicillof prepara un acto nacional y envía señales

El gobernador bonaerense Axel Kicillof prepara una nueva postal de su construcción política con vistas a 2027. El próximo 19 de septiembre encabezará el cierre del Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en un encuentro que buscará ampliar la convocatoria más allá de la provincia de Buenos Aires.

La actividad se realizará en el predio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Wilde, partido de Avellaneda, bajo el lema "Construir la Esperanza". Allí, Kicillof dará un discurso opositor al gobierno de Javier Milei con una mirada nacional y comenzará a plantear algunas señales sobre el rumbo de su espacio de cara al próximo escenario electoral.

El encuentro será además el cierre de los plenarios seccionales que el MDF viene realizando en distintos puntos del interior bonaerense. La organización está en manos del círculo político del gobernador y apunta a sumar dirigentes de otros distritos del país. Se espera la presencia de intendentes, ministros, legisladores nacionales y dirigentes del resto del país.

La jornada comenzará por la mañana y tendrá diez carpas destinadas a distintas áreas temáticas, entre ellas educación, salud, ciencia y universidad, trabajo y producción, seguridad y justicia, obra pública, hábitat, cultura y deportes. Cada espacio funcionará bajo una modalidad de debate y se prevé la elaboración de un documento final antes del cierre de Kicillof.

Aunque desde la organización aclaran que no se trata de un acto pensado como masivo, las dimensiones del predio elegido permiten prever una convocatoria importante. La actividad tendrá, además, un componente político particular: será una nueva demostración del despliegue que el gobernador viene construyendo por fuera de los límites bonaerenses.

En esa línea, Kicillof ya había elevado su perfil nacional durante su visita a Chaco, donde participó de actividades junto al dirigente de la CGT Héctor Daer y mantuvo encuentros con referentes del peronismo chaqueño. Allí también fue recibido por el senador nacional y exgobernador Jorge Capitanich y aprovechó para invitar a participar del plenario de septiembre.

El escenario elegido para la actividad tampoco pasa inadvertido para la interna peronista. En marzo de 2023, ese mismo predio había sido sede del acto "Luche y Vuelve", donde el kirchnerismo reclamaba una candidatura presidencial de Cristina Kirchner. En aquel encuentro todavía compartían escenario dirigentes que hoy se encuentran en espacios políticos diferenciados.

El quiebre entre ambos sectores quedó expuesto posteriormente, con la construcción del MDF por parte de Kicillof y la continuidad del kirchnerismo alrededor de Máximo Kirchner. Pese a las diferencias, los distintos sectores del peronismo -incluidos el espacio del gobernador, el kirchnerismo y el Frente Renovador de Sergio Massa- mantienen coincidencias respecto de la necesidad de sostener las PASO para ordenar la interna.

Asado, flan y candidaturas en Rosario

La presentación en Rosario de La Santa Fe que viene, el libro de Diego Giuliano, reunió a distintas tribus del peronismo santafesino y dejó a Sergio Massa repitiendo una consigna conocida: “Lo más importante es la unidad”. La foto tuvo a Germán Martínez, Juan Monteverde, Caren Tepp, Florencia Carignano, Marcelo Lewandowski, Lucila De Ponti y Armando Traferri, entre otros. También sirvió para que Giuliano empezara a mostrar sus aspiraciones para la gobernación santafesina.

Pero el acto tuvo después una segunda parte bastante menos pública. La tropa del Frente Renovador terminó la noche en el tradicional Centro Vasco rosarino, alrededor de un menú sin demasiadas sofisticaciones: asado con ensaladas y papas fritas, y flan de postre. La sobremesa, en cambio, fue larga: se extendió hasta cerca de las dos de la mañana. Germán Martínez no participó de la cena: al día siguiente tenía sesión en Diputados.

Entre copa y copa se habló menos de libros y más de 2027. El massismo prepara un congreso de la juventud del Frente Renovador y para el 5 de septiembre tiene previsto un encuentro de Cuyo en La Rioja. No son movimientos aislados: Massa viene activando de manera escalonada su estructura territorial, con reuniones regionales y el objetivo de volver a aceitar la maquinaria del FR antes de que el peronismo termine de definir cómo resolverá sus candidaturas.

Y allí apareció otra conversación inevitable: la sucesión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. En el Frente Renovador ya anotan a Sebastián Galmarini como precandidato a gobernador. El diputado, además, decidió empezar a subir el tono nacional: salió a discutir la eventual eliminación de las PASO y pronosticó que La Libertad Avanza “va a desaparecer” después de 2027. Según su desafiante lectura, a Milei incluso le convendría conservar las primarias porque “va a perder las elecciones” y corre el riesgo de terminar su mandato sin diputados ni concejales. Cerró el mensaje con un poco conciliador “Vengan de a uno”.

Eliminar las PASO solo va a cambiar el reparto de las bancas. A presidente hay balotaje por constitución!

A @JMilei le conviene mantenerlas porque va a perder las elecciones y se va a quedar sin siquiera bloque en diputados en 2027.

LLA corre el riesgo de terminar su mandato y… https://t.co/R9JW44Ovxa — Sebastian Galmarini (@SebasGalmarini) August 30, 2026

La sobremesa rosarina, entonces, dejó algunas cartas sobre la mesa. Giuliano empieza a caminar con aspiraciones en Santa Fe; el massismo mueve su estructura por las provincias; y Galmarini empieza a levantar el perfil para la pelea bonaerense. Todo bajo el paraguas de una palabra repetida durante toda la jornada: unidad.

León XIV dividió aguas en PBA, pero unió al PJ y a LLA

Lo que parecía ser un trámite protocolar en la Cámara de Diputados bonaerense terminó convirtiéndose en uno de los cruces más tensos de la sesión del jueves pasado. El motivo fue la aprobación de un beneplácito por la próxima visita del papa León XIV a la Argentina y, en particular, a la provincia de Buenos Aires.

La diputada del Frente de Izquierda Mónica Schlotthauer fue quien abrió la discusión con un duro rechazo a la iniciativa. La legisladora cuestionó el papel histórico de la Iglesia Católica y vinculó a la institución con episodios de violencia, abusos sexuales y restricciones al acceso al aborto legal. Pero el punto que más tensión generó fue su pedido para que el Estado no destine "ni un peso" a la visita papal. Schlotthauer sostuvo que la Iglesia debería afrontar los gastos vinculados con los actos, la seguridad y el alojamiento de las comitivas que lleguen al país.

Desde Unión por la Patria, el presidente del bloque, el camporista Facundo Tignanelli salió al cruce de la postura de la izquierda y marcó una particular coincidencia con el posicionamiento que tuvo el presidente Javier Milei respecto del papa Francisco. El legislador apeló además a su identidad peronista para defender otra mirada sobre la figura del pontífice.

El segundo contrapunto llegó desde La Libertad Avanza, con el diputado Nahuel Sotelo Larcher, quien cuestionó duramente la intervención de Schlotthauer. El legislador –y exsecretario de Culto de Javier Milei- puso el foco en la historia de la Iglesia Católica y defendió el papel que, según sostuvo, tuvo la institución en distintos procesos históricos. Sotelo Larcher también reivindicó el carácter interreligioso que tendrá la visita papal y remarcó que el espacio conocido como la avenida del Papa no pertenece a ningún partido político sino al pueblo argentino.

En su intervención, el diputado libertario recordó además una audiencia privada que mantuvo con el papa Francisco durante su paso por la Secretaría de Culto y Civilización. En ese contexto, mencionó los antiguos cruces entre Milei y Francisco y destacó el posterior pedido de disculpas entre ambos.

Pero La Plata e Iglesia tomaron forma en otro "quincho". Es que se realizó una reunión entre el arzobispo de La Plata Gustavo Carrara y el Presidente Honorario de CAME Osvaldo Cornide. Este último, tras ese encuentro, partió raudo para otra reunión con empresarios y representantes de cámaras locales en un hotel céntrico platense. Allí presentó Fuerza Suma, que se propone reunir a personas provenientes de distintos sectores y regiones del país "para trabajar en diagnósticos y propuestas frente a la situación argentina", dijo. "La propuesta reivindica también el federalismo, la justicia social, la soberanía, el humanismo y la solidaridad, junto con la necesidad de reconstruir una cultura del diálogo frente a la fragmentación política y social", señaló Cornide. En La Plata, sin rodeos, aseveró que "las PYMES están atravesando una crisis peor que la de 2001".