La fuerte crítica de Facundo Manes a la ley ómnibus y el DNU: "Empobrecerán más a los argentinos"

Pasó poco más de un mes y medio desde que terminó un gobierno desastroso que llevó la inflación a las nubes, multiplicó la pobreza y manejó pésimo la pandemia. Pero todavía las cosas se pueden empeorar. En estos días el nuevo gobierno generó dos… — Facundo Manes (@ManesF) January 23, 2024

"Claro que la hay. ¿Por qué no probamos con generar más riqueza a partir de consensos básicos y un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo?", enfatizó sin mostrar el camino para alcanzar esa meta.

El bonaerense agregó: "No debemos renunciar al deseo de un país próspero, con una sólida iniciativa privada y un Estado eficiente, con emprendimientos, inversiones y protección de los más necesitados. Por eso estamos decididos a ejercer una oposición comprometida y responsable con el presente y el futuro de la Argentina".

Manes: "El DNU y la ley ómnibus empobrecerán aún más a los argentinos"

El diputado radical remarcó también que "el DNU y la ley ómnibus tal como fue presentada por el gobierno no solo tensan los límites de la democracia por las formas sino también empobrecerán aún más a los argentinos por el fondo".

"No es verdad que no hay opción. Mantenemos la firmeza de nuestras convicciones: sin democracia no hay desarrollo y sin un verdadero desarrollo no habrá democracia plena", cerró.

La opinión de Manes está en sintonía con la de otros nueve diputados de la UCR que se resisten a acompañar el dictamen impulsado por La Libertad Avanza y analizan la opción de ir con un texto propio o de no volcarse por ninguna de las alternativas.