La Legislatura porteña homenajeó a Gustavo Mola y le tomó juramento a Claudio Cingolani

El oficialismo y la oposición recordaron al legislador radical que falleció el 8 de octubre a los 60 años. En su lugar, asumió el legislador cívico.

La Legislatura porteña llevo a cabo este martes una sesión especial, convocada por la presidenta, Clara Muzzio, en la que se brindó un sentido homenaje al legislador radical, Gustavo Mola , fallecido el pasado 8 de octubre a los 60 años, y se tomó juramento a su reemplazante, Claudio Cingolani. Además, asumieron los nuevos consejeros de la Magistratura.

En el inicio de la sesión se recordó la trayectoria, el compromiso y el aporte a la vida institucional de la Ciudad que realizó Mola a lo largo de su vida. El radical Francisco Loupias, compañero de bloque, expresó: “Se fue un amigo. Nos toca despedir a un militante comprometido que siempre tenía una sonrisa, alguien que nos deja una huella para transformarnos no solo como militantes sino como personas. Se fue una persona irremplazable”.

El diputado de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso manifestó “un gran respeto por su trabajo, su militancia, su trabajo permanente por los sectores más postergados” y recordó “su sonrisa permanente”.

Marilú González Estevarena, de La Libertad Avanza, lo describió como un "militante apasionado" que pudo llevar sus ideas "sin claudicar, siempre presente sin hacer ruido pero con un compromiso ejemplar”.

Desde la bancada de Unión por la Patria, el legislador Juan Pablo O´Dezaille lo recordó como “un tipo entrador, simpático, pícaro, que siempre te sacaba una sonrisa pero que sostenía con firmeza su compromiso". "Quiero rescatar en él la militancia política como una entrega colectiva hacia el otro y como parte de eso otro”, remarcó.

Claudia Neira, jefa del bloque peronista en la Legislatura, también destacó “su compromiso territorial hasta la incomodidad si era necesario" y lo recordó como un legislador que siempre estuvo trabajando "codo a codo con los vecinos”.

El legislador de Confianza Pública en Volvamos Buenos Aires, Sebastián Nagata, calificó a Mola como “una persona predispuesta a apoyar al otro" y resaltó su generosidad. "Siempre atento a salir de los flashes para ayudar a que las cosas salieran mejor”, dijo.

Para Graciela Ocaña, jefa de la CP, Gustavo Mola fue “alguien siempre dispuesto a interesarse en lo que le pasa al otro. Defensor de sus principios y valores. Aun cuando eso le podía generar dificultades. Quiero agradecer a la UCR por haber dado un dirigente de la calidad de Gustavo”.

Finalmente, la radical Aldana Crucitta agradeció el respeto con que Gustavo Mola fue recordado en el recinto y sostuvo que “además del militante, Gustavo era un enamorado de su familia y de sus amigos. Amante de sus perros, hincha de San Lorenzo. Era alguien que te despertaba con un café y el asado a punto. Hacía que los amigos de sus hijos nos sintiéramos parte de su familia”.

Asimismo, la Legislatura tomó juramento a la Dra. Rocío Mercedes López Di Muro como nueva integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, en cumplimiento de la Resolución N.º 198/2025 de dicho organismo, que aceptó la renuncia del Dr. Martín Miguel Converset a partir del 1 de octubre del corriente año y solicitó la designación de su reemplazante.

Durante la misma sesión también prestaron juramento los miembros del Jurado de Enjuiciamiento que se encontraban pendientes, completando de este modo los actos formales requeridos para el funcionamiento regular de los organismos judiciales y legislativos de la Ciudad.