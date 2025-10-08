Murió Gustavo Mola: el legislador porteño por la UCR tenía 60 años y mandato vigente

El diputado Gustavo Mola había asumido su banca en diciembre de 2021 y tenía mandato hasta fines de 2025. Colegas y la Casa Parlamentaria lo despidieron con afecto.

Gustavo Mola , legislador de la UCR Evolución en la Ciudad de Buenos Aires , falleció este miércoles a sus 60 años. La noticia fue dada a conocer en un comunicado del Poder Legislativo porteño. “La Legislatura porteña expresa su profundo pesar por el fallecimiento del diputado Gustavo Mola. La casa parlamentaria extrañará su compromiso con la labor legislativa y su vocación de servicio público y envía sus más sinceras condolencias a su familia, colegas y seres queridos”.

Mola había asumido su banca en diciembre de 2021 y tenía mandato hasta fines de 2025 . Con muestras de afecto y reconocimiento desde distintos sectores del arco político, tanto porteño como nacional, sus colegas despidieron al legislador. “Con mucha tristeza despedimos al legislador Gustavo Mola. Un hombre de diálogo y compromiso con su trabajo ”, escribió el diputado nacional del MID, Oscar Zago . También el bloque de Unión por la Patria en la Legislatura expresó su pesar por la pérdida.

“Estamos todos sorprendidos y tristes por esta noticia, ayer a la tarde nos vimos y hoy toca despedirlo . Un gran compañero pero sobre todo, una gran persona que vamos a recordar por siempre”, comentó el legislador Sebastián Nagata , del bloque de Confianza Pública .

De acuerdo con la información publicada por la Legislatura porteña, Mola había asumido su mandato actual el 10 de diciembre de 2021. En ese período fue autor de 59 proyectos y coautor de 262 , además de presidir la Comisión de Vivienda desde marzo de 2024.

Entre sus últimas iniciativas se destacaban la creación de la reserva ecológica Lagunas de Soldati, el repudio a los vetos del presidente Javier Milei sobre el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, así como el rechazo a la decisión judicial que prohibió la difusión de audios vinculados a la causa por presuntas coimas en Discapacidad, donde se mencionaba a Karina Milei.

El comunicado oficial de la UCR y la despedida de sus colegas

“Con muchísimo dolor, despedimos al legislador Gustavo Mola, militante incansable, cercano a los sectores más populares, amigo leal y gran persona. Acompañamos a su familia, compañeros de militancia y amigos en este difícil momento”, expresó el comité radical porteño a través de su cuenta de X.

El mensaje fue compartido por el senador Martín Lousteau, quien lo definió como “una gran persona que nos dejó muy pronto”.

En la misma línea, el presidente del radicalismo de la Ciudad y procurador porteño, Martín Ocampo, escribió: “Con inmensa angustia y dolor acompaño a los familiares de mi amigo Gustavo Mola, militante incansable, legislador y un referente indiscutible en las calles de su barrio. Siempre dispuesto a brindarse por los demás. Para todos los que lo conocimos y para la UCR la pérdida es irreparable”.