Jorge Capitanich arremetió contra el Gobierno y consideró que "el único voto útil es el voto a Fuerza Patria"







El exgobernador de Chaco y candidato a senador apuntó que "lo que está en juego en estas elecciones es generar las opciones para arreglar este desquicio económico".

Jorge Capitanich apuntó contra la administración de Javier Milei.

El candidato a senador por Fuerza Patria en Chaco y exgobernador Jorge Capitanich palpitó los comicios del domingo que viene y aseguró que "lo que está en juego en estas elecciones es generar las opciones para arreglar este desquicio económico".

En ese sentido, el exmandatario consideró que "el único voto útil es el voto a Fuerza Patria" y explicó esta posición al señalar que "acá el tema es la Patria o Milei, porque al que le va bien con Milei, con la timba financiera, que lo vote; pero al que le va mal tiene que votar al peronismo", dijo durante una entrevista en C5N.

El exjefe de Gabinete durante el gobierno de Cristina Kirchner analizó el presente de la administración de Javier Milei y cuestionó el rumbo a dos años de su asunción: "Ya se patinaron 85 mil millones de dólares que habían acumulado con distintas modalidades sin transparencia", apuntó y cuestionó: "¿Donde están las reservas de oro del Banco Central?".

Por último, el candidato comparó el presente adverso que atraviesa su propia provincia con el panorama nacional: "Acá en Chaco bajaron 26 mil pensiones no contributivas de 137 mil que había, lo cual significa meterse con los más necesitados, , ya vimos en el orden nacional, 300 mil jubilados no pueden jubilarse, aquí en el Chaco 40 mil jóvenes no pueden estudiar porque le sacaron los aportes". De esta manera, concluyó: "La gente quiere que haya un incentivo a la producción industrial no a la timba financiera”.

Capitanich enfrentará a la alianza de LLA con Zdero en Chaco En las elecciones de este domingo, Capitanich encabezará la lista de Fuerza Patria para el Senado y buscará hacerle frente a la alianza de La Libertad Avanza con el oficialismo local, con Leandro Zdero a la cabeza, de la Unión Cívica Radical (UCR).

Por su parte, la alianza presentará como primer candidato a la Cámara alta al joven libertario Juan Cruz Godoy. Por su parte, Mercedes del Rosario Goitía, quien también responde a Karina Milei, armadora política con Lule Menem en la provincia, será la candidata para Diputados. Como parte de su pacto con la Casa Rosada, el gobernador chaqueño tuvo que ceder en los primeros lugares de las listas, pero logró incluir a la vicegobernadora Silvana Schneider como segunda en la boleta para el Senado, y a Guillermo Agüero, actual subsecretario de Coordinación del Gabinete Económico del gobierno de Zdero, en la lista de diputados.