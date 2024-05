Nicolás Posse reúne a los ministros en la previa al acto homenaje a Carlos Menem

El encuentro se da en la previa al acto homenaje al ex presidente Carlos Saúl Menem, en honor a quien se colocará su busto en la Galería de los Bustos de Casa Rosada. En horas del mediodía, el mandatario protagonizará la ceremonia que reunirá a familiares, exfuncionarios y allegados al ex jefe de Estado peronista.

Completan la lista de asistentes el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo.

Homenaje a Carlos Menem

El Gobierno inaugurará este mediodía el busto del expresidente Carlos Menem en el Salón de los Bustos de Casa Rosada, en un acto encabezado por el mandatario Javier Milei y con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La ceremonia será desde las 12 en el denominado Hall de Honor de la explanada de la sede gubernamental, donde se encuentran otras 27 representaciones escultóricas de ex mandatarios argentinos.

Este lunes fue instalada la figura del riojano, que quedó cubierta por una tela, de cara a la ceremonia de inauguración de este martes en la que estarán su hija Zulemita, su ex esposa Zulema y miembros de la familia que actualmente forman parte de La Libertad Avanza, como el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem. Entre los invitados están Eduardo Duhalde, Carlos Ruckauf , Carlos Corach y Eduardo Eurnekian.

Semanas atrás, la gestión libertaria dispuso reubicar el busto de Néstor Kirchner, que fue colocado ahora en un sector más retirado del salón, mientras que la figura del riojano quedó instalada en un lugar de privilegio de ese salón, a pocos metros del ingreso por explanada que utilizan los presidentes, funcionarios y visitantes ilustres de la Casa Rosada.

El presidente Javier Milei encabezará este martes temprano la habitual reunión de Gabinete y posteriormente se sumará a la ceremonia de homenaje a Menem, de quien el economista es muy elogioso, con constantes reivindicaciones del riojano.

La fecha elegida para la instalación de su busto no es casual: un 14 de mayo, pero hace 35 años, Carlos Menem ganó las elecciones presidenciales, que habían sido adelantadas por la crisis inflacionaria que precipitó el fin del mandato de Raúl Alfonsín.

Para ubicar el busto de un ex mandatario en ese salón debe cumplirse el requisito de que hayan transcurrido dos mandatos desde su salida del poder, por lo que todavía existen tres ex presidentes cuyas figuras están habilitadas para instalarse y aún no se hizo: Isabel Martínez de Perón, Fernando de la Rúa y Cristina Kirchner.