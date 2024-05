Senado desguaza ley Bases de Javier Milei y recién habría sesión el 30 de mayo

La Ley bases se demora en el Senado , la Libertad Avanza no lograría dictamen esta semana y el proyecto recién podría debatirse en al recinto el jueves 30 mayo.

La Casa Rosada, que ya no maneja ni los tiempos ni el contenido de la iniciativa legislativa, se encamina así a suspender el Pacto de Mayo que Javier Milei había convocado para el sábado patrio del 25 de este mes siempre y cuando el Congreso aprobara la ley Bases y el paquete fiscal.

Hoy el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Legislación General suspenderá sus reuniones para recibir a expositores ya que Nicolás Posse brindará su primer informe de gestión como jefe de Gabinete. Una demora que generó malestar entre la Casa Rosada y Victoria Villarruel, a quien le reclaman que la exposición del jefe de ministros debería haberse agendado en 1ra fecha para no demorar mas aun el tratamiento de la ley Bases .

El calendario impuesto por la Unión por la Patria, la UCR barre con los planes de Javier Milei de llegar el 25 de mayo a Córdoba con los Gobernadores de provincias para firmar un decálogo de 10 políticas de Estado anunciadas durante la apertura de la Asamblea Legislativa.

En la víspera en los pasillos del Senado, incluso los aliados de la Libertad Avanza le dieron un ultimátum al oficialismo para modificar el texto del proyecto. "Si quieren sacar la ley, pónganse a trabajar", le espeto Guadalupe Tagliaferri (PRO) al jefe de bloque de LLA, Ezequiel Atauche.

Es que la oposición ya no solo pretende modificar el régimen de incentivos a las grandes inversiones (RIGI) sino que empezaron a cuestionarse otros aspectos de la ley como el articulo 31 inciso B sobre silencio administrativo del Estado, la eliminación del estatuto de viajantes de comercio, la lista de empresas a privatizar y hasta las facultades delegadas.

Contactos en el Senado

En este contexto, el vicejefe de Gabinete, tendió puentes con varios senadores que dejaron en claro sus diferencias con algunos capítulos, incluidos, el RIGI, blanqueo de capitales, entre otros ítems. El objetivo principal de Rolandi fue pasar en limpio las modificaciones propuestas por los senadores, principalmente, por el radical Martín Lousteau (CABA), Guadalupe Tagliaferri, del PRO (CABA), y otros bloques federales como, por ejemplo, Unidad Federal, que integran Edgardo Kueider (Entre Ríos) y Carlos Espínola (Corrientes).

Rolandi y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy, fueron los receptores de las propuestas de modificaciones y se aprestan a estudiarlas. Tienen en sus manos un detallado punteo que elevó la Unión Cívica Radical (UCR), tras su reunión de bloque que se realizó ayer por la mañana. La reunión entre el presidente de la UCR y senador, Martín Lousteau (CABA), con Lule Menem y el ministro del Interior, Guillermo Francos, del viernes pasado produjo chispazos internos al saltear al jefe de bloque en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes).

El radicalismo limó asperezas y confluyó en una serie de modificaciones, entre ellas, morigerar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para proteger a las industrias nacionales como, por ejemplo, fijar un cupos para insumos. También incluye la observación de Lousteau sobre el blanqueo de capitales para que los hermanos -palo para el presidente Javier Milei- no puedan acceder al beneficio, al igual que borrar el blanqueo de criptomonedas.

Por otro lado, la UCR pidió añadir cambios al monotributo social y, a su vez, rever el gasto de funcionamiento de las universidades, tema sensible y bandera del radicalismo, que ya elevó hace dos semanas un pedido de sesión especial para tratar su presupuesto. Una de las sorpresas del punteo que recibió Rolandi fue la inclusión de un capítulo para la recomposición de las jubilaciones. Al igual que en la Cámara de Diputados, con la excepción del grupo que "lidera" el diputado Facundo Manes, los correligionarios no quieren quedar como obstruccionistas con las iniciativas que presentó la Casa Rosada. Algunos de ellos recalcan en privado la historia reformista de su partido.

Javier Milei se resigna

Ayer Javier Milei reconoció que la firma del Pacto de Mayo con los gobernadores podría retrasarse a "junio o julio", en medio de las demoras en el avance de la Ley de Bases en el Senado y su posible regreso a Diputados. "No importa, si no es en mayo, será en junio o en julio, pero las reformas estructurales las vamos a hacer", respondió el jefe de Estado a una consulta del canal C5N en el marco del acto de la instalación del busto de Carlos Menem en Casa Rosada.

Más temprano, el ministro del Interior, Guillermo Francos, deslizó que el Gobierno podría postergar la firma del Pacto de Mayo a la espera de la sanción de la Ley Bases. "Con la Ley Bases estamos avanzando y esperamos para hoy tener definido el dictamen final. Estamos tratando de conciliar las propuestas de cambios", sostuvo el funcionario nacional al referirse al tratamiento legislativo de la iniciativa libertaria.

"Pero no depende de nosotros, sino de los senadores. Puede ser que algunos no estén proclives a terminar esto para el 25 de Mayo", se quejó. Al instante, aclaró que "tampoco es tan importante" que se llegue con la norma aprobada y continuó: "Si se termina, bien; y si no se termina, veremos qué hacemos con el Pacto de Mayo, si lo hacemos en Mayo, si lo postergamos o si lo hacemos sin que esté la ley".