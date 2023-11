La primera foto de Milei, Macri y Bullrich, tras la victoria de La Libertad Avanza

El expresidente y la ex candidata del PRO acudieron al Hotel libertador para celebrar la victoria de Javier MIlei en las elecciones presidenciales.

El presidente electo, Javier Milei, se reunió este domingo con el ex mandatario Mauricio Macri y la ex candidata de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich en el Hotel Libertador tras la contundente victoria en el balotaje.

El ex jefe de Estado se acercó al comando de campaña para felicitar al libertario, al igual que su ex ministra de Seguridad, quienes se mostraron muy conformes con el triunfo de La Libertad Avanza sobre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Por otro lado, los libertarios y el PRO más cercano a Macri también tendrían una fuerte interacción en el Congreso Nacional para hacer fuerza por los proyectos que tiene pensado presentar el flamante presidente electo en los próximos días para apuntalar su plan económico.

Macri llamó a apoyar al nuevo gobierno de Javier Milei

El expresidente Macri desde su cuenta oficial de X expresó su pensamiento sobre esta jornada histórica que vivió la ciudadanía argentina.

"La mayoría de los argentinos hoy se expresó de forma contundente eligiendo el cambio y rechazando la continuidad", señaló Macri quien felicito a Javier Milei "por representar con valentía la voluntad de avanzar y prosperar que vive en el corazón de los argentinos".

El ex mandatario quien ya a primera hora había agradecido a los fiscales de La Libertad Avanza (LLA) por su desempeño en la jornada electoral, no dudo en afirmar que "Él -por Milei- supo escuchar la voz de los jóvenes y el hartazgo de millones de personas postergadas y empobrecidas. No hay dudas de que hoy comienza una época".

De todas formas Macri señaló que "las responsabilidades del desastre económico producido por el gobierno actual, no pueden ser exoneradas tan fácilmente cuando entregan un país quebrado".

Por último exhortó a apoyar "al nuevo gobierno".

"Milei necesitará apoyo, confianza y paciencia de todos nosotros. Lo que vaya a pasar dependerá de su gestión y de la convicción que mantengamos los argentinos de no ceder ante la lucha que significará cambiar de verdad", finalizó.