Las claves del triunfo de Javier Milei y el camino de la delicada transición

La dimensión de la crisis económica le otorgó a Milei una victoria inapelable que lo blindó incluso frente a polémicas iniciativas como la creación de un mercado de órganos, liberar la portación de armas, reivindicar a figuras de la última dictadura cívico militar y la eliminación del Banco Central, entre otras. Massa no logró el milagro a pesar de llevar a Unión por la Patria al balotaje dejando afuera a Juntos por el Cambio pero no le alcanzó para convencer a los más de 6 millones de votantes que se habían inclinado por Patricia Bullrich en las generales.

Milei rompió el sistema de partidos al llegar a la Presidencia como un outsider de la política que ahora estará forzado a buscar acuerdos con la "casta" que enfrentó durante la campaña. Sin estructura propia, sin aparato y desde afuera de la política tradicional, el Presidente electo construyó una victoria en tres tiempos. En las PASO de agosto se impuso como el candidato más votado a nivel individual, por encima de Massa, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Juan Schiaretti y Myriam Bregman. En las generales de octubre dio el golpe político más significativo al dejar a Juntos por el Cambio tercero, afuera del balotaje, para convertirse en la única alternativa electoral al oficialismo.

Ya instalado como principal opositor al gobierno nacional, Milei sumó a un sector del PRO liderado por Patricia Bullrich al operativo de fiscalización. La ex Ministra de Seguridad de Cambiemos le aportó la robusta y eficaz estructura de fiscalización que estuvo a cargo de Paula Bertol, y que se coordinó con Guillermo Ferraro de La Libertad Avanza. Ese esquema mixto logró cubrir las 104 mil mesas de votación en todo el país, un déficit que LLA arrastraba de las generales. Entre Milei y Bullrich, movilizaron a casi 180 mil personas para custodiar las boletas de La Libertad Avanza en un operativo de fiscalización que incluso funcionó de manera aceitada en distritos del conurbano, dominados por el peronismo, como La Matanza y Lomas de Zamora.

milei.jpg

Con un discurso antisistema contra la corporación política y con la propuesta de dolarizar como luz al final del túnel ante la caída de los ingresos y la disparada de precios, Milei irrumpió en el escenario electoral y logró ganar en el balotaje. Pesó más la crisis económica, con una inflación mensual proyectada por encima de 200% y aumento de la pobreza, frente al temor y la desconfianza que plantearon iniciativas como la posibilidad de liberar la portación de armas, crear un mercado de órganos o reivindicar a sectores vinculados con delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.

Ahora Milei, como Presidente de la Nación electo, junto a su mesa chica comandada por su hermana y jefa de campaña, Karina Milei, deberá definir las medidas económicas a implementar para cambiar el escenario de inercia inflacionaria antes de que se agote su capital político. En ese marco, asoma un eventual acuerdo de gobernabilidad con el PRO luego del exitoso operativo conjunto de fiscalización y ante la falta de sustento político de LLA en ambas Cámaras del Congreso de la Nación así como ante la ausencia de gobernadores de provincia que respondan directamente a Milei.

Massa, en su discurso en el búnker de UP, admitió la derrota y garantizó la "responsabilidad" del Gobierno para que "mañana mismo" se pongan en marcha "mecanismos de enlace y transición para que los argentinos, en los próximos 19 días, no tengan ni dudas ni incertidumbre respecto del nuevo funcionamiento" del país, tras haber reconocido la derrota y felicitado a su adversario, el libertario Javier Milei, por su victoria en el balotaje. Desde el búnker de UP en Chacarita, Massa señaló también que, "desde mañana, la responsabilidad y la tarea de dar certezas y transmitir garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de Argentina es responsabilidad del presidente electo", en referencia a Javier Milei y "esperamos que así lo haga".