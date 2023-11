Javier Milei, dolarización y el laissez faire, laissez passer: qué esperar del mercado cambiario

Dicho rápido: quiénes serán parte del nuevo gobierno, qué funcionarios serán de la partida, cómo se ordenará la discusión en la mesa de definiciones, etc. Por otro, la segunda arista, más importante, con qué grado de contundencia llegarán las ideas propuestas en campaña por Milei al tablero de control de las políticas a implementarse . Siempre en el marco económico, emergen cuestiones que seguramente necesitarán de una definición de corto plazo, la dolarización, la falta de divisas, la demanda de pesos por parte del público, la posibilidad de conducir un sendero bajista de corto plazo para la inflación, por mencionar algunas .

Dólar sin techo y después

Dos evidencias dejó el discurso de Javier Milei en la noche de la victoria. La responsabilidad de que, a futuro, el Gobierno pagará las deudas, aludiendo al FMI, y otra, vinculada más a una omisión: no hubo mención alguna vinculada a una potencial transición que le ponga un piso y techo a la cotización del dólar. Esto, en los términos del corpus de propuestas mileístas, implica necesariamente la idea de que sean las fuerzas del mercado (no del cielo) las que se adelanten a una virtual modificación alcista en la cotización del dólar, una importante devaluación, que en los hechos implicaría también una reducción notable de los pasivos que se acumulan en la moneda local, sobre todo del orden cuasifiscal. Ergo, Milei no sólo mantuvo virgen la promesa de la dolarización en su discurso, sino también lo que ello implica, la posibilidad de una especie de fuerte reacomodamiento de las expectativas del mercado cambiario, mientras se recorre el camino para llegar a diciembre. Si pudiera buscarse una figura, claramente habrá que inclinarse por la expresión de origen francés laissez faire, laissez passer, que hiciera célebre Adam Smith, y que literalmente traducida significa "dejar hacer, dejar pasar", bajo la idea de que el funcionamiento de la economía (y del mercado cambiario) debe dejarse al libre juego de la Oferta y la Demanda, evitando la intervención del Estado o de cualquier autoridad.