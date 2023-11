Mauricio Macri llamó a apoyar al nuevo gobierno de Javier Milei

Desde su cuenta X felicitó el triunfo de Javier Milei, pero advirtió que las responsabilidades del desastre económico del gobierno actual no pueden ser exoneradas.

La mayoría de los argentinos hoy se expresó de forma contundente eligiendo el cambio y rechazando la continuidad. Felicito a Javier Milei por representar con valentía la voluntad de avanzar y prosperar que vive en el corazón de los argentinos. Él supo escuchar la voz de los… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 20, 2023

El ex mandatario quien ya a primera hora había agradecido a los fiscales de La Libertad Avanza (LLA) por su desempeño en la jornada electoral, no dudo en afirmar que "Él -por Milei- supo escuchar la voz de los jóvenes y el hartazgo de millones de personas postergadas y empobrecidas. No hay dudas de que hoy comienza una época".