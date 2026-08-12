Cumbre del Norte Grande en Misiones: reclamos por energía y rutas y un fuerte respaldo político a Hugo Passalacqua

El encuentro, del que participó Diego Santilli, fue en el Parque del Conocimiento y los reclamos por la falta de gas natural y financiamiento cruzaron toda la agenda institucional. Pero la reunión también tuvo un capítulo político de alto voltaje por el contundente respaldo del gobernador Gustavo Sáenz a Hugo Passalacqua en su ruptura con Carlos Rovira.

La foto de familia de los gobernadores del Norte Grande, antes del inicio de las deliberaciones, junto al Jefe de Gabinete Diego Santilli.

La 24ª Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande se convirtió en un escenario de doble tensión por los reclamos históricos de las diez provincias ante el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli ; y por la contundente demostración de respaldo político al gobernador anfitrión, Hugo Passalacqua , en plena interna que lo enfrenta al histórico caudillo misionero Carlos Rovira .

El encuentro, desarrollado en el Parque del Conocimiento de Posadas, reunió a los gobernadores Raúl Jalil (de Catamarca y presidente pro témpore del bloque), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). También participó el ministro de Trabajo de La Rioja, Federico Bazán , en representación de Ricardo Quintela , junto al secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe .

La agenda de trabajo estuvo dominada por la problemática energética. Los mandatarios le plantearon a Santilli la necesidad de incluir a las zonas cálidas del país en algún instrumento tarifario que contemple las altas temperaturas de gran parte del año y la falta de gas natural que obliga a las provincias del norte a depender cien por ciento de la electricidad.

Según expuso el especialista del CFI, Matías Ginsberg , la región Norte Grande, junto con Córdoba , Santa Fe y Entre Ríos , demanda 50 millones de metros cúbicos diarios de gas. Sin embargo, llega menos gas del necesario para los usuarios residenciales y el sector industrial, con precios elevados. El 50% del gas físico que arriba al Norte Grande en invierno es importado y el desafío no es la disponibilidad de gas argentino sino los cuellos de botella en el sistema de transporte.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, fue enfático al describir la situación de su provincia: "No tenemos un metro de caño de gas. Acá es cero. No tenemos problemas porque no hay gas. Acá funcionamos a leña", señaló, y remarcó que la forestoindustria misionera debe recurrir a la biomasa para sostener sus procesos. "No podemos presentar eso como una solución moderna: estamos en el siglo XXI, no en el siglo XIX", afirmó. Passalacqua vinculó la crisis energética con el desarrollo productivo: "El problema energético no es solo por el frío o por el calor; es un problema industrial. Nuestras industrias necesitan un suministro energético confiable para funcionar".

El Norte Grande necesita una estrategia energética que contemple nuestra realidad y nos permita contar con el gas necesario para seguir creciendo, fortaleciendo nuestra industria y reduciendo las asimetrías de la región. pic.twitter.com/6DSZAcJNW4

Por su parte, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, advirtió que la falta de gas pone en riesgo más de 100.000 puestos de trabajo en las actividades citrícola y sucroalcoholera de su provincia. "Si hoy no tenemos la energía suficiente, ya sea el gas o la electricidad, en nuestras dos actividades principales son más de 100.000 puestos de trabajo que se paran en Tucumán", alertó.

Santilli se comprometió a gestionar ante funcionarios nacionales la instrumentación de una reglamentación que avance en la cuestión tarifaria para las zonas cálidas y a agilizar las obras de la Reversión del Gasoducto del Norte, clave para llevar gas natural desde Vaca Muerta hacia el centro y norte del país.

El gobernador Hugo Passalacqua flanqueado por Osvaldo Jaldo y Esteban Lamothe.

Rutas y El Niño

Los gobernadores también reclamaron por el deterioro de las rutas nacionales. El mandatario correntino, Juan Pablo Valdés, urgió acelerar los plazos de las privatizaciones de los corredores viales anunciadas por el Gobierno. "Estamos con tiempo de descuento", advirtió.

Además, el encuentro abordó el fenómeno de El Niño, con pronósticos de mayor frecuencia de frentes fríos, eventos severos, tormentas y ráfagas fuertes hasta marzo o abril del año próximo. El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, propuso fortalecer los organismos de prevención y avanzar en obras de defensa, limpieza de canales y articulación conjunta.

"Se terminaron los capangas"

Más allá de la agenda institucional, la cumbre tuvo un capítulo de alto voltaje político. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, rompió la corrección diplomática de este tipo de encuentros para meterse de lleno en la interna misionera y respaldar sin filtros a Passalacqua frente a Carlos Rovira, el exgobernador que controló el Frente Renovador de la Concordia durante más de dos décadas. Con una contundencia poco frecuente entre mandatarios, Sáenz sentenció ante los medios presentes: "Se terminaron los capangas", en referencia a los liderazgos políticos que ejercen el poder por fuera de los cargos electivos.

"Yo acompaño al gobernador que ha elegido la gente; no puedo acompañar a una persona que no conozco", disparó el salteño, y relató que cuando desde Buenos Aires le sugerían que "había que hablar con el ingeniero" (Rovira), le envió un mensaje que jamás obtuvo respuesta. "Es fundamental este proceso que están viviendo acá, que se democratice de una vez por todas Misiones y que no pretendan conducir por teléfono", agregó.

El gobernador Gustavo Sáenz rompió las formalidades y expresó el apoyo al anfitrión Passalacqua en su interna con Rovira.

Sáenz fue explícito al blindar la figura de Passalacqua. "El Gobernador es él, lo eligió la gente a él", y anticipó que lo acompañará "seguramente si él decide ser candidato en 2027". La intervención funcionó como una convalidación externa al proceso de autonomización de Passalacqua, quien en los últimos meses consolidó el respaldo de 67 de los 78 intendentes misioneros, reestructuró la Agencia Tributaria provincial quitándole control a sectores vinculados al rovirismo, y conformó una bancada propia en la Legislatura tras romper la alianza política con el histórico caudillo.

El contraste con la situación de hace apenas dos meses resulta elocuente. En junio pasado, cuando Santilli aún era ministro del Interior, viajó a Misiones y mantuvo reuniones por separado tanto con Passalacqua como con Rovira, con fotos oficiales de ambos encuentros. En esta ocasión, con el cisma ya consumado y Santilli convertido en jefe de Gabinete de Ministros, no hubo imagen alguna del funcionario nacional junto al exgobernador. La ausencia de Rovira de la cumbre -y la ausencia de una foto con el número dos del Gobierno- dejó en evidencia que la puerta del poder misionero ya no pasa por el histórico conductor del Frente Renovador de la Concordia.

El lugar de la cumbre

El encuentro de los mandatarios se desarrolló en el Parque del Conocimiento, el principal centro cultural de Misiones, ubicado sobre la Avenida Ulises López, en el Acceso Oeste, en la ciudad de Posadas. El complejo, ideado durante el gobierno de Carlos Rovira e inaugurado en diciembre de 2007, ocupa un predio de 25 hectáreas con 22.000 metros cuadrados cubiertos, y alberga teatros, una biblioteca pública, un observatorio astronómico, un centro de convenciones y el único cine IMAX del norte argentino.

El IMAX del Conocimiento, inaugurado en septiembre de 2016, es una de las dos salas de este formato en todo el país -la otra está en Buenos Aires- y ofrece una experiencia audiovisual inmersiva con una pantalla de 22 metros de ancho por 16 de alto, equiparable al frente de un edificio de seis pisos, con una leve curvatura y un sistema de audio 5.1 que permite sentir frecuencias de graves imperceptibles al oído humano.

La sala tiene capacidad para 370 espectadores en proyecciones 2D y 296 en 3D, y funciona tanto con películas comerciales de estreno como con documentales educativos que reciben de forma gratuita escuelas de toda la provincia. En este escenario de alta tecnología y dimensión cultural, los gobernadores del Norte Grande sentaron su agenda de reclamos frente a la Nación.