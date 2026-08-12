Deuda en pesos: Economía logró renovar todos los vencimientos y evitó profundizar la tensión de liquidez

Finanzas adjudicó $4,49 billones y logró un rollover del 100,26%. La principal adjudicación correspondió a la Lecap S30N6, con vencimiento el 30 de noviembre, donde Finanzas colocó $3,29 billones a una TEM del 2,11% y una TIREA del 28,54%, en línea con el nivel del mercado secundario.

El Tesoro adjudicó $4,49 billones y alcanzó un rollover del 100,26%, con un efecto prácticamente neutro sobre la liquidez del sistema.

El Ministerio de Economía renovó la totalidad de los vencimientos en la licitación de deuda de este miércoles, en la que recibió ofertas por $6,49 billones y terminó adjudicando $4,49 billones. De esta manera, consiguió un rollover del 100,26% , en una operación marcada por la menor duration de los instrumentos ofrecidos y por las tensiones de liquidez que atraviesa el mercado de pesos.

El resultado estuvo en línea con lo que esperaba parte del mercado , que anticipaba una renovación cercana al 100%. Esto adquiere relevancia debido a que el stock de repos a un día de los bancos con el BCRA , utilizado como referencia del exceso de liquidez del sistema, se encontraba en torno a $1,1 billones, todavía en niveles históricamente bajos. Por eso, un rollover significativamente superior podía volver a retirar pesos y sumar presión sobre las tasas de corto plazo , mientras que una renovación muy inferior hubiese liberado liquidez y podía trasladar parte de esa presión al mercado cambiario.

En ese sentido, Eric Ritondale, economista jefe de Puente, destacó que la colocación prácticamente equivalente a los vencimientos dejó un efecto directo neutro sobre la liquidez del sistema financiero . Si bien las condiciones monetarias seguirán dependiendo de otros factores, como la actividad en la ventanilla de pases y las operaciones en el mercado secundario, el resultado evitó una absorción o expansión inmediata de pesos que pudiera impactar sobre las tasas de corto plazo.

Así, con un rollover apenas 0,26% superior a los vencimientos, la licitación no implicó una absorción significativa de liquidez , después de varias ruedas en las que la escasez de pesos había presionado a las curvas. Durante la jornada previa, las tasas a un día se habían ubicado en 22,4% TNA en el mercado de repos y en 22,8% en caución.

Al mismo tiempo, desde Puente señalaron que el Tesoro hizo una pausa en la estrategia de extender los plazos de la deuda en pesos, en respuesta a la volatilidad reciente de la renta fija local. El menú quedó concentrado en vencimientos de corto plazo y ningún instrumento en moneda local superó enero de 2027, lo que permitió evitar una presión adicional sobre el tramo largo de la curva y priorizar la renovación de los compromisos inmediatos.

La tasa fija concentró la mayor parte de la colocación

La principal adjudicación correspondió a la Lecap S30N6, con vencimiento el 30 de noviembre, donde Finanzas colocó $3,29 billones a una TEM del 2,11% y una TIREA del 28,54%.

El rendimiento quedó prácticamente en línea con el mercado secundario, donde el instrumento había cerrado la jornada anterior con una TEM del 2,12%. De esta forma, el Tesoro consiguió captar la mayor parte del financiamiento sin ofrecer un premio relevante respecto de los niveles que ya convalidaba el mercado.

La composición del menú también marcó una diferencia respecto de las últimas subastas. En esta oportunidad, Finanzas dejó de buscar una extensión significativa de los vencimientos en moneda local y el instrumento en pesos de mayor plazo ofrecido vence en enero de 2027. La estrategia permitió reducir la presión de nueva oferta sobre los tramos largos, que durante la semana pasada habían registrado una fuerte suba de rendimientos.

CER y dólar linked pagaron por encima de algunas referencias previas

Dentro del segmento ajustado por inflación, el Tesoro adjudicó $650.000 millones en el X29E7, con vencimiento el 29 de enero de 2027, a una TIREA de CER +4,51%.

El rendimiento terminó ligeramente por encima del rango de 4,2% a 4,4% que se manejaba como referencia antes de la licitación. A su vez, otros análisis ubicaban en torno al 4,4% el nivel a partir del cual el instrumento comenzaba a ampliar su margen frente a la inflación implícita incorporada por el mercado. Así, la colocación terminó ofreciendo una tasa real superior a esas referencias previas, en momentos en que el carry tradicional en instrumentos nominales perdió parte del margen que mostraba meses atrás.

También hubo participación en los instrumentos vinculados al dólar oficial. Finanzas adjudicó $230.000 millones en el D30S6, con vencimiento el 30 de septiembre, a una TIREA del 7,33%, mientras que colocó otros $320.000 millones en el D30O6, con vencimiento el 30 de octubre, al 6,91%.

En el caso del bono de septiembre, el resultado quedó dentro del rango de 7% a 8% al que operaba previamente en el mercado secundario. Mientras tanto, la nueva emisión de octubre terminó por encima de la referencia cercana al 6,3% que manejaban algunos analistas antes de conocerse el resultado. El rendimiento adicional se combinó con la posibilidad de obtener cobertura frente al movimiento del tipo de cambio oficial, en un segmento donde el BCRA viene teniendo participación a través de instrumentos dólar linked de corto plazo.

El AO29 pagó una tasa mayor que en su primera colocación

Por último, el Tesoro adjudicó u$s50 millones del BONAR AO29, con vencimiento el 31 de octubre de 2029, a una TIREA del 8,72% y una TNA del 8,39%.

La tasa refleja un escenario más exigente para la deuda soberana que el registrado durante la emisión original del título. En aquella oportunidad, el AO29 había sido colocado a una TIR cercana al 8,3%, mientras que antes de esta licitación operaba alrededor del 8,6% medido al dólar MEP, luego de que el riesgo país acumulara una suba de aproximadamente 50 puntos básicos desde mediados de julio.

De esta manera, el Tesoro terminó convalidando una tasa algo superior a la del mercado secundario para completar la colocación, aunque mantuvo acotado el monto emitido. Este jueves 13 de agosto se realizará hasta las 13 la segunda vuelta del AO29 al mismo precio de corte, por un monto adicional de hasta u$s50 millones.

En conjunto, la licitación permitió al Gobierno cubrir prácticamente la totalidad de los vencimientos sin profundizar la absorción de liquidez, mientras que la estructura de tasas mostró diferencias entre los distintos segmentos. La LECAP se colocó prácticamente sin premio frente al mercado, mientras que el CER de enero y el dólar linked de octubre terminaron con rendimientos superiores a algunas de las referencias que manejaban los analistas antes de la subasta.