Qué puede pasar con la silla de Manuel Adorni en el directorio de YPF si la causa judicial sigue escalando

La compañía busca despegarse de la polémica por las declaraciones juradas del jefe de Gabinete y sostienen que no existe ninguna razón para revisar su continuidad como director. Sin embargo, la evolución de la investigación podría trasladar la discusión a la Casa Rosada, que tiene la facultad de definir el futuro de sus representantes.

Mientras la situación judicial de Manuel Adorni suma capítulos, una pregunta comenzó a circular tanto en el mundo político como en el empresarial. La incertidumbre pasa por saber qué podría ocurrir con el lugar que ocupa el jefe de Gabinete en el directorio de YPF si las investigaciones avanzan y derivan en acusaciones más graves.

En la petrolera aseguran que no existe ningún elemento que justifique una revisión de su situación y buscan tomar distancia del caso. La postura fue explicitada por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín , quien descartó cualquier impacto institucional derivado de las denuncias que involucran al funcionario.

"YPF no está afectada por ningún caso de corrupción" , sostuvo Marín al ser consultado sobre la situación del jefe de Gabinete. El ejecutivo también remarcó que no corresponde hablar de corrupción mientras la Justicia no haya arribado a una conclusión sobre el expediente.

Las declaraciones cobran relevancia porque Adorni integra el directorio de la compañía en representación del Estado . Por eso, en YPF evitan involucrarse en una controversia que consideran ajena a la gestión de la empresa. La línea oficial es que cualquier definición deberá producirse, si llegara el caso, una vez que existan resoluciones concretas de la Justicia.

"En caso de que se confirme y se convierta en un hecho con un dictamen de la Justicia, lo tendrá que resolver el Ejecutivo" , afirmó Marín, trasladando así la responsabilidad de cualquier eventual decisión a la Casa Rosada.

Horacio Marin YPF Horacio Marin, CEO de YPF. Prensa Expo EFI

La aclaración no es menor. Hasta ahora, la investigación se concentra en presuntas inconsistencias patrimoniales, posibles omisiones en declaraciones juradas y el análisis del origen de determinados activos. No existe ninguna imputación vinculada con su actuación dentro de YPF ni con la actividad de la empresa.

Sin embargo, el avance de la causa podría modificar el escenario político. Si la fiscalía encontrara elementos para impulsar nuevas imputaciones o si el caso continuara generando costos reputacionales para el Gobierno, la presión sobre la permanencia de Adorni en distintos cargos públicos podría crecer.

La Justicia revisa la declaración jurada de Manuel Adorni, pero aún espera información clave sobre sus activos reservados y criptoactivos

La investigación judicial sobre Manuel Adorni ingresó en una etapa decisiva. Mientras la Justicia ya comenzó a analizar las declaraciones juradas públicas del jefe de Gabinete, todavía no cuenta con dos piezas consideradas centrales para reconstruir su patrimonio: la información reservada que debe remitir la Oficina Anticorrupción y los datos vinculados a una cuenta relacionada con operaciones en criptomonedas.

La causa, que se inició a partir de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, se concentra ahora en detectar posibles inconsistencias entre los bienes declarados, los ingresos reportados y la evolución patrimonial del funcionario. En ese marco, la documentación presentada tras el reconocimiento de una omisión de aproximadamente u$s500.000 quedó bajo la lupa de la fiscalía, que busca determinar si existieron irregularidades en las presentaciones realizadas ante los organismos de control.

El análisis podría abrir nuevas derivaciones judiciales. Además de la hipótesis original de enriquecimiento ilícito, los investigadores evalúan si los elementos reunidos permiten avanzar sobre una eventual omisión maliciosa en las declaraciones juradas. La llegada de la información reservada y de los detalles sobre los activos vinculados a criptomonedas aparece como un paso clave para definir si el expediente se limita a inconsistencias formales o si justifica profundizar la pesquisa sobre el origen y la registración de determinados fondos.