Argentina y EEUU organizarán una cumbre global contra el narcotráfico en Buenos Aires

La DEA y el Ministerio de Seguridad encabezarán la conferencia del 18 al 20 de agosto. Participarán cientos de funcionarios y representantes de más de 100 países.

Argentina y Estados Unidos reforzarán su cooperación contra el narcotráfico durante el encuentro internacional en Buenos Aires.

Argentina y Estados Unidos serán coanfitriones de la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) , que se desarrollará entre el 18 y el 20 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires. La cumbre contará con la participación de altos funcionarios de fuerzas de seguridad y organizaciones policiales internacionales.

El encuentro será organizado conjuntamente por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el Ministerio de Seguridad Nacional. Según informó la Embajada estadounidense, se espera la llegada de entre 400 y 600 funcionarios y delegados de más de 100 países miembros y observadores .

Bajo el lema “Justicia a través de la fortaleza y la unidad” , las autoridades mantendrán conversaciones orientadas a mejorar el intercambio de inteligencia, fortalecer la cooperación operativa y coordinar prioridades frente a organizaciones criminales que actúan en diferentes países.

La agenda estará concentrada en tres de las principales amenazas identificadas por los organismos participantes: el narcotráfico, el lavado internacional de dinero y el narcoterrorismo .

Desde la representación diplomática estadounidense señalaron que la elección de Buenos Aires como sede refleja la alianza entre ambos países y el compromiso de la comunidad internacional con la desarticulación de las redes que sostienen el tráfico global de drogas.

Los preparativos entre el Gobierno y la DEA

La organización de la conferencia comenzó durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad. En noviembre de 2025, la entonces funcionaria recibió a una delegación de la DEA para avanzar en la planificación del encuentro.

De la reunión participaron Michael Cabral, jefe de la División Cono Sur de la agencia estadounidense; Thomas Miles, agregado de la DEA en Argentina; y el asesor Guillermo González. Por el Ministerio estuvieron presentes el director de Cooperación Internacional, Alberto Föhrig, y el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, Ignacio Cichello.

La DEA coorganizará la conferencia internacional junto con el Ministerio de Seguridad Nacional. Seguridad

Durante aquel encuentro, las autoridades abordaron mecanismos para profundizar el intercambio de información y la coordinación operativa ante delitos transnacionales. La DEA también manifestó su intención de trabajar con el equipo argentino para preparar la conferencia.

La actual ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, destacó recientemente la colaboración con organismos estadounidenses como Homeland Security, el FBI y la DEA. Además, sostuvo que la cooperación internacional resulta indispensable para enfrentar delitos que exceden las fronteras nacionales.

Qué es la Conferencia Internacional para el Control de Drogas

La IDEC fue creada por la DEA en 1983 como un foro multilateral integrado inicialmente por menos de una docena de países. Su propósito original fue establecer un espacio de colaboración entre autoridades policiales y judiciales dedicadas a combatir el tráfico ilícito de drogas.

Con el paso de los años, el encuentro dejó de concentrarse únicamente en la coordinación institucional y la definición de políticas para convertirse en una plataforma de planificación estratégica y operativa.

Estados Unidos participa como copatrocinador permanente, mientras que cada edición se realiza en uno de los países miembros. Durante las reuniones, las delegaciones analizan los principales desafíos del narcotráfico internacional y acuerdan objetivos comunes para futuras investigaciones y operaciones.

La edición anterior celebrada en Europa tuvo lugar en Grecia y congregó a cientos de funcionarios de más de 130 países. Allí, las autoridades debatieron alternativas para ampliar la cooperación frente a redes criminales que operan a través de distintas fronteras.