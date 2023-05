La Sociedad Rural Argentina calificó de "anti campo" al discurso de Cristina

Reiterando que "no podemos seguir atados a una economía primarizada, no podemos seguir atados a los precios internacionales o a que llueva o a que salga el sol. Necesitamos dar un salto cualitativo los argentinos", concluyó indicando que "el enfrentamiento y la confrontación habían sido tan intensas que las consecuencias no podían desaparecer, y aún no han desaparecido”.