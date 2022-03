Ofrecen $35 millones para detener a siete represores prófugos

Se trata de Emilio Alberto Rimoldi Fraga (comisario inspector de la Policía Federal); Eduardo Rebechi y Carlos Gabriel Isach (ambos personal civil de inteligencia de Rosario); César Heriberto Peralta (ex comisario de la Policía de Santa Fe); Jorge Luis García (ex miembro del Servicio Penitenciario Bonaerense); Héctor Adán Giménez y Jorge Linares Gallo (ex integrantes del Ejército).