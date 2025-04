Lilia Lemoine se refirió a la separación de Javier Milei y Yuyito González: "Nos pasa a todos"

" Lamento que no haya funcionado pero pasa . Es gente buena que se quiere, de pronto que decida no estar más junta es algo habitual, nos pasa a todos", manifestó la legisladora en diálogo con C5N.

"Cabe aclarar eso para una persona que está en pareja que, en todo caso, hubiera sido mi gran amor pero no viceversa", agregó, para evitar un posible conflicto con "Yuyito".

Yuyito González confirmó su separación con Javier Milei

El presidente Javier Milei y la conductora Amalia "Yuyito" González ya no son pareja. Así lo confirmó la propia protagonista de la relación durante su programa.

"Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei, he decidido terminarla... Él también. Esto es consensuado", comenzó diciendo la expareja del presidente.

"Estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación, pero hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza, con madurez y anunciarlo, simplemente... Así como he compartido todo casi un año, era justo y lógico que también anunciará esta ruptura".

"Esta todo más que bien, no voy a dar ningún tipo de explicación. Se me que me van a esperar doscientos millones de micrófonos a la salida del programa. Sepan que no tengo nada para decir", continuó Yuyito. "Ha sido una hermosa relación, agradecida a Dios por eso, y agradecida por lo que viene".