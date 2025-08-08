Cristina Kirchner va a la Corte para impugnar el uso de la tobillera electrónica y las restricciones al régimen de visitas







El pedido lo realizó la defensa de la expresidenta a través de un recurso extraordinario. También pidieron el apartamiento de los miembros del máximo tribunal.

Cristina Kirchner busca impugnar el uso de la tobillera y el régimen de visitas.

Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre las limitaciones impuestas al régimen de visitas y la obligación de utilizar un dispositivo electrónico de control.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La presentación fue realizada ante la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá decidir si admite el planteo para que llegue al máximo tribunal.

Cuestionamientos al régimen de visitas La defensa sostuvo que la medida “no puede ser convalidada, máxime cuando surte un efecto estigmatizante que nada tiene que ver con la aplicación justa de la ley penal”.

En su impugnación, los letrados afirmaron que esta disposición es “arbitraria y lesiva del plexo constitucional” y recordaron que “la normativa vigente no faculta a los magistrados a imponer reglas de conducta adicionales a las personas que cumplen su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, más allá del acatamiento estricto y riguroso de la privación de la libertad”.

Asimismo, remarcaron que no existen antecedentes de restricciones similares para personas en arresto domiciliario, lo que a su criterio constituye una violación al principio de igualdad ante la ley.

Rechazo al uso de la tobillera electrónica En el escrito, la defensa cuestionó la colocaciónde la tobillera de monitoreo. “La colocación de una tobillera de monitoreo electrónico solo resulta legítima en la medida en que resulta indispensable para asegurar el estricto cumplimiento de la pena. Por ello, la medida cuestionada debe ser revocada, dado que no existe riesgo alguno que justifique el uso de una tobillera electrónica por parte de CFK”, argumentaron. También subrayaron que dicho riesgo “ni siquiera fue invocado por el TOF Nº 2 ni por la Sala IV de la CFCP, ni tampoco surge de los informes producidos por las áreas técnicas intervinientes”.