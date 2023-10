Luis Juez dijo que votará a Milei, pero lo tildó de "loco" y adelantó: "No me voy a hacer responsable del pastillero"

El senador de Juntos por el Cambio (JxC) Luis Juez anunció este lunes que respaldará al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei , en el balotaje del 19 de noviembre , con el argumento de que prefiere "darle la oportunidad a un tipo" que no conoce.

Horas después de haber dicho que no se haría "responsable del pastillero" del postulante libertario y que, por eso, no recomendaría votar en blanco, Juez declaró: "Con Milei tengo muchos desacuerdos, pero prefiero darle la oportunidad a un tipo que no conozco que al que ya conozco".