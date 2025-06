Lula da Silva reveló detalles de su conversación con Cristina Kirchner tras la confirmación de la condena

"Le dije: ‘Cristina, te llamo porque quiero que sepas que mi amistad contigo no se debe a que tú y yo fuéramos presidentes. Mi amistad contigo se debe a que yo soy una persona y tú eres una persona’”, agregó.

Una visita que incomoda a la Casa Rosada

Más allá del acto institucional, la posibilidad de que Lula concrete una visita personal a Cristina Kirchner antes o después de la cumbre regional genera malestar en la Casa Rosada. Desde el entorno del presidente brasileño, el legislador del Partido de los Trabajadores, Paulo Pimenta, anticipó que el jefe de Estado tiene intención de saludar a la exvicepresidenta argentina a comienzos de julio.

“Es probable que Lula la visite en su casa. No pondría las manos en el fuego con que no se vayan a encontrar”, indicó un funcionario argentino, aunque también reconoció que todavía no se sabe si la Justicia autorizará el ingreso del mandatario brasileño al domicilio de Cristina Kirchner, ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

“No sabemos si lo van a autorizar”, admitió otro vocero oficial. De todas maneras, desde el Gobierno intentaron restarle dramatismo al posible encuentro: “No hay problema con que vaya. Milei también visitó a Bolsonaro en Brasil”, recordaron.

La crítica de Cristina Kirchner al régimen de visitas

En paralelo, Cristina Fernández de Kirchner cuestionó públicamente el régimen de visitas impuesto por su condición de detención domiciliaria. Durante el acto por el Día de la Bandera, denunció en su cuenta de X que el sistema judicial limita su contacto con personas fuera de su entorno inmediato.

Ayer, el Tribunal tuvo que aclarar que puedo salir al balcón de mi casa.



Hoy, mis abogados tuvieron que recurrir otra decisión del mismo Tribunal, que sólo permite que me visiten, y previo listado… únicamente mi núcleo familiar, mis abogados y mis médicos.



El resto de mis… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 20, 2025

“El resto de mis relaciones con el mundo exterior; amigos, amigas, compañeros, compañeras y otras personas que conozco y me vinculo por el solo hecho de ser una persona que tiene vida, cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al Tribunal y luego esperar su autorización”, escribió la expresidenta.

Además, señaló que sus abogados, Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, presentaron un recurso contra la disposición del Tribunal Oral Federal N°2, que restringe las visitas únicamente a familiares, representantes legales y profesionales médicos.

“Un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles. De mis derechos políticos, mejor ni hablemos. Te la debo”, agregó en el mismo posteo.